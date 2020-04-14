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Александр Лукашенко: даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения

14.04.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Единые правила регулирования внешней торговли и отсутствие барьеров внутри союза – если бы этого придерживались не только в теории, проблем сейчас было бы гораздо меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: как после пандемии будем восстанавливать потенциал?

Впрочем, решением аналогичных задач сегодня заняты на всех континентах.

Александр Лукашенко: даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы уже заметили даже те так называемые демократические европейские страны и Соединенные Штаты Америки, я уже не говорю о Китае, очень быстро спохватились. И сегодня некоторые, находясь на пике пандемии, как они говорят, принимают, откручивая назад, соответствующие меры экономического восстановления.

Президент Беларуси: «Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче»

Потому что в европейских странах (мы это видим уже в средствах массовой информации) все больше и больше появляется такой информации, которая свидетельствует о том, что даже в таких обеспеченных странах, как Евросоюз, основных странах, появляются сигналы голода населения. Поэтому нам ни в коем случае нельзя, с моей точки зрения, сегодня двигаться путем, который приведет к разрушению экономики.

Александр Лукашенко: даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Единые правила регулирования внешней торговли и отсутствие барьеров внутри союза – если бы этого придерживались не только в теории, проблем...
 
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