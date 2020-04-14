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Александр Лукашенко: даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Единые правила регулирования внешней торговли и отсутствие барьеров внутри союза – если бы этого придерживались не только в теории, проблем сейчас было бы гораздо меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, решением аналогичных задач сегодня заняты на всех континентах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потому что в европейских странах (мы это видим уже в средствах массовой информации) все больше и больше появляется такой информации, которая свидетельствует о том, что даже в таких обеспеченных странах, как Евросоюз, основных странах, появляются сигналы голода населения. Поэтому нам ни в коем случае нельзя, с моей точки зрения, сегодня двигаться путем, который приведет к разрушению экономики.
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Новости Беларуси. Единые правила регулирования внешней торговли и отсутствие барьеров внутри союза – если бы этого придерживались не только в теории, проблем...
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