«Делай, как мы»: новый проект ОНТ – короткие истории о белорусах, которые помогают медикам

Источник материала: ОНТ

Делайте мир лучше – делайте, как мы. Телеканал ОНТ запускает новый проект. Это серия коротких историй о поистине народной кампании. Сегодня в эфире первая. Это непридуманные истории. В кадре – не актёры, а обычные белорусы, которые хотят помочь и делают это.

Эта история точно войдёт в летописи. Купаловский театр: актёры, режиссёры, руководители и костюмеры – все в едином порыве решили своими руками делать добро. Они шили защитные средства для медиков.

Изготавливают маски, собирают щитки, перепрофилируют целые производства. А иногда даже закрывают свои собственные ради помощи медикам. Они бесплатно готовят обеды, бесплатно шьют защитные костюмы, бесплатно возят на работу или приносят продукты на дом тем, кому небезразлично наше общее завтра.

Илья Баранов, режиссёр проекта: «Героями этих историй может стать практически каждый, вот, собственно, ради чего мы и делали этот проект «"Делай, как мы". Чтобы человек посмотрел и смотивировался на какие-то подвиги».

Делать добро может каждый, и для этого не важно, находитесь вы в самоизоляции или работаете. Не умеете шить или готовить, всё это неважно. Делайте то, что любите, только делайте это во благо.

Тео и Ольга Рыжикова: «Аплодируем всем людям, которые направили свои силы на помощь нуждающимся в этой ситуации. Друзья, берегите ваших родителей, постарайтесь оградить их от походов в магазины, аптеки. Сделайте это сами или при помощи доставки. И помните: всё в наших руках и все непременно будет хорошо».

Мы готовы рассказать о неравнодушных людях. Для этого достаточно разместить информацию в соцсетях с хэштэгом #делайкакмы о том, как вы или ваши близкие помогаете. И уже совсем скоро одно конкретное дело обязательно обретёт помощников и последователей и, конечно, станет частью общего и очень искреннего порыва.

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