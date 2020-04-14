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Соцсеть «Вконтакте» запустила мессенджер в Беларуси. Здесь впервые появились исчезающие сообщения
Источник материала: ОНТ
Новый мессенджер VK Me от «Вконтакте» появился в App Store и Google Play, об этом
Стандартное время «исчезновения» SMS – 15 минут, однако пользователи могут сами установить время: от 15 секунд до часа.
Мессенджер не требует привязки к основному профилю. Общаться в нём можно с контактами из телефонной книги и с друзьями из соцсети.
Среди других функций приложения — «режим невидимки», где статус пользователя будет отображаться как «заходил недавно», даже если человек онлайн. Если пользователь сделает скриншот переписки, его собеседник получит об этом уведомление.
Функция исчезающих сообщений уже используется в Snapchat и Telegram. Вскоре эту разработку планирует внедрить и Instagram, где уже можно отправлять исчезающие фото и видео.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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