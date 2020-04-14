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Владимир Путин: борьба с пандемией не должна приводить к остановке международной торговли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.
Не останавливать производства, не закрываться от мира и тем более от ближайших партнеров. В одиночку пандемию может быть и можно пережить, но как быть после?
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Владимир Путин, президент России:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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