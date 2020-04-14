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«Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков

14.04.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас почти все врачи борются с китайским вирусом. Поддержать и помочь им решили поисково-спасательный отряд «Ангел» вместе с членами общества многодетных матерей Бреста.

«Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков

Женщины своими силами шьют маски, чтобы обеспечить медперсонал самым необходимым в этот трудный период.

Поисково-спасательный отряд "Ангел" г.Брест ищет неравнодушных людей, готовых поддержать медицинских работников в это непростое время. На данный момент волонтеры отряда и сообщество многодетных семей оказывает посильную помощь в пошиве медицинских масок. В медицинские учреждения уже было передано около 1000 пошитых масок. Но этого все равно мало!

Если вы готовы помочь с необходимыми материалами, если вы готовы поучаствовать, просим вас связаться с нами. Нам очень нужны люди.

+375336632501 Ольга
+375292195778 Никита

Помимо этого, вы всегда можете оказать посильную финансовую помощь. Нам очень нужны материалы.

«Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков
 «Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков

«Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков
 «Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков

«Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков

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Теги: Брест
 
 
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  Сейчас почти все врачи борются с китайским вирусом. Поддержать и помочь им решили поисково-спасательный отряд «Ангел» вместе с членами общества многодетных...
 
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