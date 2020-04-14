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«Ангел» вместе с многодетными мамочками объединились и шьют маски для медиков
14.04.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сейчас почти все врачи борются с китайским вирусом. Поддержать и помочь им решили
Женщины своими силами шьют маски, чтобы обеспечить медперсонал самым необходимым в этот трудный период.
Поисково-спасательный отряд "Ангел" г.Брест ищет неравнодушных людей, готовых поддержать медицинских работников в это непростое время. На данный момент волонтеры отряда и сообщество многодетных семей оказывает посильную помощь в пошиве медицинских масок. В медицинские учреждения уже было передано около 1000 пошитых масок. Но этого все равно мало!
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