Генсек ООН: мы наблюдаем еще одну эпидемию – эпидемию дезинформации

Источник материала: ОНТ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске информационной кампании по борьбе с дезинформацией о пандемии. Об этом говорится в заявлении генсека, размещенном на официальном сайте организации.

Глава ООН объявил о новой инициативе организации: противодействие растущему злу дезинформации и наполнению Сети фактами и наукой.

Фото: © REUTERS / Carlo Allegri

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