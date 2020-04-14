|
Генсек ООН: мы наблюдаем еще одну эпидемию – эпидемию дезинформации
Источник материала: ОНТ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске информационной кампании по борьбе с дезинформацией о пандемии. Об этом говорится в заявлении генсека, размещенном на официальном
Глава ООН объявил о новой инициативе организации: противодействие растущему злу дезинформации и наполнению Сети фактами и наукой.
Фото: © REUTERS / Carlo Allegri
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске информационной кампании по борьбе с дезинформацией о пандемии. Об этом говорится в заявлении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)