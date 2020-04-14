Купить квартиру в комплексе «Минск Мир» можно в рассрочку на 10 лет без первого взноса

Источник материала: ОНТ

Именно сейчас квартиры в Минске стали максимально доступными. Крупнейший застройщик страны разработал новое предложение. И да, такого ещё не было. В комплексе «Минск Мир» квартиру можно приобрести в рассрочку на 10 лет без первого взноса. То самое предложение, о котором мечтали тысячи людей.

Нынешнее предложение распространяется на квартиры в строящихся домах в комплексе «Минск Мир». Всего семь домов в различных кварталах – «Северная Америка», «Чемпионов», «Мировых танцев», «Южная Европа» и «Евразия». Они сдаются в этом и следующем годах. Некоторые из домов – уже через несколько месяцев. Еще раз. Рассрочка на квартиры в этих домах на 10 лет. Без процентов. Без переплат. И теперь без первого взноса!

Действуют и другие акции. Если бронировать и покупать квартиру онлайн через сайт застройщика, можно сэкономить. На квартире до 40 кв. м – 4000 рублей, до 55 кв. м – 7000, более 55 кв. м – 10 тыс. рублей. Консультацию можно получить лично в офисе продаж, по телефону, а теперь еще и в 15 городах страны: в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске.

«Минск Мир» – крупнейший комплекс Европы. Квартиры продаются в девяти кварталах. Квартал «Эмиратс Люкс» уже практически завершен, и квартир здесь почти не осталось. Сейчас стартовали продажи квартир в доме «Киото» квартала «Азия». Цена квадратного метра – от 2499 рублей! В доме 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 кв. м.

«Минск Мир» возводят, как «город в городе». Создается инфраструктура для комфортного проживания. Здесь будут две станции новой линии метро, детские сады, школы, поликлиники, медицинский центр. Начато активное строительство Международного финансового центра – это инвестиции со всего мира и несколько тысяч новых рабочих мест. Здесь же будет и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл».

Рассрочка на 10 лет и без первого взноса. Акция продлится всего месяц, до 12 мая. Можно успеть выбрать свою квартиру и стать жителем престижного столичного жилого комплекса.

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