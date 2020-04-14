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Транспортная инспекция уведомила более 10 тыс. водителей о требованиях в связи с COVID-19

14.04.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Транспортная инспекция выдала более 10 тыс. требований водителям, выполняющим транзитные перевозки грузов через Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Транспортная инспекция уведомила более 10 тыс. водителей о требованиях в связи с COVID-19

Требования введены постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171 на фоне ситуации с COVID-19. В них прописано, что водители, выполняющие транзитные перевозки грузов через Беларусь обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки транспортных средств. Транзитные перевозчики во время остановки не должны покидать территорию этих пунктов.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.

Кроме того, водители должны иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из транспортного средства. После завершения перевозки грузов они обязаны соблюдать установленные законодательством требования по самоизоляции.

На сегодня за неисполнение водителями требований постановления Совмина Транспортной инспекцией начат административный процесс по 26 фактам нарушений, три водителя привлечены к административной ответственности, по 34 фактам были вызваны сотрудники таможенных органов и ГАИ.

Нарушителям в соответствии со ст.23.4 КоАП грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест.

 
 
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  Транспортная инспекция выдала более 10 тыс. требований водителям, выполняющим транзитные перевозки грузов через Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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