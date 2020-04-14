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Государственное телевидение отправилось на пресс-конференцию ВОЗ. Вот что получилось

15.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У них плохо со слухом?


 

Миссия Всемирной организации здравоохранения посетила Беларусь с рабочим визитом 8-10 апреля. После визита глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор провел брифинг для журналистов. Журналисты государственного телеканала приняли участие в пресс-конференции ВОЗ.
 
 
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