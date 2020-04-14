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Государственное телевидение отправилось на пресс-конференцию ВОЗ. Вот что получилось
Источник материала: Партизан
У них плохо со слухом?
Миссия Всемирной организации здравоохранения посетила Беларусь с рабочим визитом 8-10 апреля. После визита глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор провел брифинг для журналистов. Журналисты государственного телеканала приняли участие в пресс-конференции ВОЗ.
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