Президент ввел новые льготы на электроэнергию для владельцев частных домов

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко подписал анонсированный указ, который должен стимулировать население к переходу в своих жилых домах на использование электроэнергии для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Это следует из сообщения пресс-службы президента. Владельцам одноквартирных жилых домов будут частично возмещать затраты на проведение электроснабжения. Ранее сообщалось, что власти разработали проект указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Как сообщают в пресс-службе президента, документ принят для стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.

По указу № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда» от 14 апреля гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин (до 1080 рублей).

«Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти, — сообщают в пресс-службе президента. — В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение».

Напомним, Александр Лукашенко 10 апреля заявил, что «с учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии».

«Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если, как сейчас, будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще — переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд кубометров меньше будем потреблять, по нашим расчетам», — заявил ранее президент.

Александр Лукашенко уточнил, что внесенный проект указа касается потребления электрической энергии населением и главный вопрос — как стимулировать ее потребление. «Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу», — сказал президент.

«Да, мы можем им (гражданам — владельцам индивидуальных жилых домов. — Прим. ред.) помогать, компенсировать будем. Но если учета не будет и другие вопросы не будут решены, то будут платить по полной за свои деньги», — отмечал Александр Лукашенко.