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На проспекте Победителей улучшили схему движения транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Удобнее и безопаснее. На проспекте Победителей усовершенствовали схему движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. Удобнее и безопаснее. На проспекте Победителей усовершенствовали схему движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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