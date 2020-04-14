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В Лиде на стоянке у Ледового дворца мотоциклист наехал на бордюрный камень и получил переломы
Источник материала: Lida.Info
12 апреля в городе Лида мотоциклист во время движения упал с мотоцикла и получил телесные повреждения.
Около 5 часов вечера на автостоянке по улице Качана, 25-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего опрокинулся. Местный житель с переломом пятки, коленного сустава, ушибами голени и поясницы госпитализирован в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает
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12 апреля в городе Лида мотоциклист во время движения упал с мотоцикла и получил телесные повреждения. Около 5 часов вечера на автостоянке по улице Качана, 25-летний...
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