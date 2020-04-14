В Лиде на стоянке у Ледового дворца мотоциклист наехал на бордюрный камень и получил переломы

Источник материала: Lida.Info





12 апреля в городе Лида мотоциклист во время движения упал с мотоцикла и получил телесные повреждения.

Около 5 часов вечера на автостоянке по улице Качана, 25-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего опрокинулся. Местный житель с переломом пятки, коленного сустава, ушибами голени и поясницы госпитализирован в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ .