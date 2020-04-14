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В Лиде на стоянке у Ледового дворца мотоциклист наехал на бордюрный камень и получил переломы

16.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде на стоянке у Ледового дворца мотоциклист наехал на бордюрный камень и получил переломы

12 апреля в городе Лида мотоциклист во время движения упал с мотоцикла и получил телесные повреждения.

Около 5 часов вечера на автостоянке по улице Качана, 25-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего опрокинулся. Местный житель с переломом пятки, коленного сустава, ушибами голени и поясницы госпитализирован в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ.

 
 
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12 апреля в городе Лида мотоциклист во время движения упал с мотоцикла и получил телесные повреждения. Около 5 часов вечера на автостоянке по улице Качана, 25-летний...
 

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