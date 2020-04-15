Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Источник материала: ОНТ

Состояние Джеффа Безоса – самого богатого человека в мире – за день выросло на $6,4 млрд. Это произошло после рекордного роста стоимости акций корпорации Amazon, которой владеет американский бизнесмен. Об этом пишет Forbes.

По данным источника, к закрытию торгов на бирже Нью-Йорка 14 апреля стоимость акций компании Безоса выросла на 5,3%. Таким образом, цена одной акции составила $2 238, а состояние Джеффа установилось на отметке в $138 млрд.

Фото: techcrunch

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