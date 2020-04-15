Спасибо медикам: в Беларуси стартовал марафон для поддержки медработников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Спасибо медикам». Так называется марафон, который сегодня начался в Беларуси, рассказывает «МИР 24».

Все желающие могут отправить открытку с пожеланиями врачу, фельдшеру, медсестре или водителю скорой помощи. Акция бесплатная. Для этого вместо марки на открытке нужно написать специальный хештег «Спасибо медикам». Уже сегодня на почту поступило более тысячи благодарственных карточек.

«Мы таким образом выразим свою поддержку всему медперсоналу на территории нашей страны. Они нуждаются в том числе и в теплых хороших словах. Мы призываем подойти к этому творчески. Можно сделать это и своими руками», – делится первый секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк .

Позаботились организаторы и о том, чтобы на открытках не было вирусов. Все карточки пройдут санобработку перед тем, как попадут к адресату.