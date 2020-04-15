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В Беларуси выросла продажа валюты в интернете
Источник материала: Myfin
Действительно, сегодня
В свою очередь мобильное приложение «Белгазпромбанка» BGPB Mobile позволяет быстро реагировать на
Банк поддерживает выпуск виртуальных карт платежной системы Mastercard, которые не имеют физической копии, выпускаются мгновенно и могут использоваться для конвертации валюты и расчетов в интернете или реальных торговых точках с помощью Garmin Pay, Apple Pay и Samsung Pay.«В сложных социально-экономических условиях, когда речь идет о существенных изменениях в экономиках разных стран, важно быстро реагировать на ситуацию. Банковское мобильное приложение всегда было отличным инструментом для проведения быстрых финансовых операций и обмена валюты. Сегодня же у интернет-технологий появилось еще одно преимущество – минимизация рисков для здоровья людей. Оставаясь дома, в безопасности, мы при этом не лишены возможности заказывать платежные карты и совершать банковские операции не подвергая риску свое финансовое и физическое здоровье», – сказал директор департамента развития и сопровождения розничного бизнеса Дмитрий Фурс.
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*Партнерский материал, УНП: 100429079
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