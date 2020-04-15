Источник материала: Myfin

В Беларуси выросла продажа валюты в интернете

Действительно, сегодня быстрый обмен валют в мобильном приложении или через интернет-банк становится все более популярным. На рынке сложилась ситуация, когда привычные способы проведения обменных операций – в отделениях банка или через банкоматы, не соотносятся с рекомендациями медиков о соблюдении социальной дистанции. Кроме того, эксперты рекомендовали белорусам как можно реже прибегать к расчетам наличными купюрами.

В свою очередь мобильное приложение «Белгазпромбанка» BGPB Mobile позволяет быстро реагировать на изменение курсов валют и обменивать деньги по выгодному курсу без посещения обменного пункта - в своем смартфоне. Прямо в приложении можно оформить заказ банковских карт в белорусских рублях, евро, российских рублях и долларах и получить их без посещения банка с доставкой в ваш почтовый ящик по почте. После этого для обмена валюты достаточно будет воспользоваться функцией перевода денежных средств с одной карты на другую.

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Банк поддерживает выпуск виртуальных карт платежной системы Mastercard, которые не имеют физической копии, выпускаются мгновенно и могут использоваться для конвертации валюты и расчетов в интернете или реальных торговых точках с помощью Garmin Pay, Apple Pay и Samsung Pay.«В сложных социально-экономических условиях, когда речь идет о существенных изменениях в экономиках разных стран, важно быстро реагировать на ситуацию. Банковское мобильное приложение всегда было отличным инструментом для проведения быстрых финансовых операций и обмена валюты. Сегодня же у интернет-технологий появилось еще одно преимущество – минимизация рисков для здоровья людей. Оставаясь дома, в безопасности, мы при этом не лишены возможности заказывать платежные карты и совершать банковские операции не подвергая риску свое финансовое и физическое здоровье», – сказал директор департамента развития и сопровождения розничного бизнеса Дмитрий Фурс.







Чтобы начать пользоваться мобильным приложением «Белгазпромбанка» BGPB mobile достаточно загрузить его в Apple Store или Google Play. К заказу карт – как виртуальных, так и физических для платежей в интернете или валютообменных операций, можно приступить после регистрации в системе межбанковской идентификации – прямо в мобильном приложении банка без посещения банковских отделений.