В Польше легковушка пролетела по воздуху почти 60 метров

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло на католическую пасху 12 апреля в деревне Ранбень в Лодзинском воеводстве. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.





Кадр из видео

На кадрах видно, как легковушка на большой скорости влетает на кольцо, ограждение которого выполнило роль своеобразного трамплина. Машина, подброшенная на семь метро вверх, пролетела почти 60 метров и упала на одно из церковных строений. Водителя из машины пришлось извлекать спасателям, сообщает wiadomosci-lodz.pl . 41-летнего мужчину доставили в больницу, он был в состоянии алкогольного опьянения.







Фото: wiadomosci-lodz.pl.