Показываем, что построят на месте лагеря «Зеленое» под Минском, который купил крупный бизнесмен

Источник материала: Tut.by

Компания «АЛС-Инвест», связанная с крупным белорусским бизнесменом Алексеем Савчуком, планирует построить на месте бывшего детского лагеря «Зеленое» под Минском большой медицинский спа-центр. Как будет выглядеть этот комплекс и какие там планируют оказывать услуги — в материале REALTY.TUT.BY.





Бывший детский лагерь площадью в 4,57 гектара находится на территории Ждановичского сельсовета — недалеко от Минского моря. Раньше он принадлежал ГПО «Минскстрой». Объект два раза пытались продать в декабре 2017 года, но реальный покупатель нашелся с третьей попытки. В январе 2018 года за 727 тысяч рублей объект приобрела компания «АЛС-Инвест» , связанная с бизнесменом Алексеем Савчуком. Он также является соучредителем Горецкого пищевого комбината (бренд Exponenta), ООО «Акдимол», СООО «Белсыр» и ОАО «Молочные горки». Кроме того, Савчук возглавляет Белорусскую федерацию панкратиона и смешанных боевых единоборств.

Каким будет комплекс?

Согласно условиям аукциона, инвестор должен использовать бывший лагерь для оказания физультурно-оздоровительных, спортивных или рекреационных услуг. Поэтому «АЛС-Инвест» собирается построить тут медицинский спа-центр. Архитектурную часть комплекса разработала латвийская компания METRIC ARCHITECTURE. Выглядеть он будет вот так:









Комплекс будет включать в себя спа-кабинеты, процедурные кабинеты, спортивные залы, салон красоты, бассейны (в том числе под открытым небом), кафе, номера для гостей комплекса и другое.









По словам руководителя проекта Андрея Калиева, комплекс будет в первую очередь направлен на оказание омолаживающих и восстанавливающих процедур, а также процедур по снижению или набору веса.

Целевая аудитория — как белорусы, так и иностранцы. Цены — средние в СНГ для такого рода услуг.









Комплекс также планируют использовать для восстановления спортсменов из Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств.

— Уверен, это будет одна из лучших баз по восстановлению, набору или снижению веса для спортсменов федерации. Ведь если наши методы будут помогать профессионалам, то они точно помогут и другим людям.

В «АЛС-Инвест» также добавляют, что на базе существующего объекта с мая 2018 года ежемесячно проходили тренировки спортсменов федерации.

Когда его построят?

Строительство и запуск комплекса инвестор разделил на три очереди. Первая — инженерные сети, дорожки, парковки, ландшафт и реконструкция здания клуба. Вторая — основные здания медицинского спа. Третья — дополнительные номера для гостей. Первые две «АЛС-Инвест» планирует реализовать за 2 года, третью — еще за год. Итого — 36 месяцев и примерно 20 миллионов долларов инвестиций.

Андрей Калиев объясняет, что ввод объекта разбили на очереди для того, чтобы в процессе понимать запросы рынка и оперативно под них подстраиваться. Грубо говоря, чтобы сразу не проектировать и глобально не строить то, что может через год-два оказаться невостребованным в таком объеме. «Ведь правильно что-то строить только тогда, когда ты четко знаешь рынок», — добавляет Андрей Калиев.









В начале года «АЛС-Инвест» получила положительное заключение экспертизы по проекту строительства первой очереди и приступила к работам, но этот подход не нашел одобрения у продавца — «Минскстроя».

Дело в том, что в условиях аукциона и в договоре купли-продажи сказано, что покупатель обязуется в течение двух лет после приобретения лагеря в собственность провести проектно-изыскательные работы с прохождением экспертизы. И, согласно позиции «Минскстроя», запроектировать объект нужно полностью, а не первую очередь строительства, как сделала «АЛС-Инвест». Поэтому активную фазу строительства пока отложили на месяц. Стороны ведут переговоры.