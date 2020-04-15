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Безопасный битум

15.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Безопасный битум

С наступлением весны начинается сезон ремонтных работ у дорожных служб. Напряженная пора и у строителей, выполняющих свой нелегкий труд на кровлях зданий.

Как известно, в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, применяют битумы и битумные эмульсии. Они прекрасно подходят для создания обмазочной гидроизоляции различных строений – подвалов, фундаментов, межпанельных стыков, а также для гидроизоляции кровли.

Битумы являются малоопасными веществами и по степени воздействия на организм человека относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007, однако являются горючими веществами с температурой вспышки выше 220 °С.

При разжижении вязких битумов в открытой системе температура битума, поступающего на смешение с разжижителем, не должна превышать 120 °С.

Подогрев жидких битумов следует проводить при помощи пара.
При попадании расплавленного битума на кожу человека необходимо пораженное место охлаждать под проточной водой. Битум с кожи не удалять, так как он образует защитный стерильный барьер на пораженной коже, а пострадавшего немедленно отправить в лечебное медицинское учреждение. При попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой и немедленно обратиться к врачу.

Помещение, в котором проводится работа с битумом, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Эффективными мерами защиты природной среды является герметизация оборудования и предотвращение разливов битума.

При загорании небольших количеств битума его следует тушить песком, кошмой или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары битума следует тушить пенной струей.

В помещениях для хранения и использования битума запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Следует отметить, что транспортировка битума производится в жидком состоянии, что вызывает ряд затруднений, вызванных необходимостью постоянно поддерживать высокую температуру (не выше 160 °С). Тара для хранения и транспортировки должна быть химически нейтральна к битумам, термостойкой при его разогреве, достаточно герметичной для исключения протечек и плотно закрываться для предотвращения попадания внутрь тары воздуха. Жидкие битумы следует хранить в резервуарах, оборудованных предохранительной арматурой.

В связи с этим данный материал классифицируется как легковоспламеняющаяся жидкость и имеет 9 класс транспортной опасности по ГОСТ 19433.

Но, несмотря на все сложности, связанные с транспортировкой и использованием битума, его значение в строительстве сложно недооценить.

 

Старший госинспектор                                                   Юлия Вашурина
Мозырского межрайонного отдела
Гомельского областного управления
Госпромнадзора         

 
 
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С наступлением весны начинается сезон ремонтных работ у дорожных служб. Напряженная пора и у строителей, выполняющих свой нелегкий труд на кровлях...
 
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