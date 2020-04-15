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Полмесяца прошло с обещания Лукашенко наградить Косинца орденом за решение проблемы вируса. Пока не слышно ни про лекарство, ни про награду

15.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 марта Александр Лукашенко заявил, что дал персональное поручение Александру Косинцу заняться проблемой вируса и пообещал орден.

Этот разговор между руководителем государства и его помощником произошел во время визита на ОАО «Белгипс»:

— Ине забудь, у тебя персональное поручение по одному вирусу. Не буду публично говорить. Ты мне доложил, что все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане уже у тебя, если это подтвердится.

Позже журналисты телеканала ОНТ попытались уточнить у бывшего ректора Витебского государственного медицинского университета — о каком конкретно вирусе идет речь. Однако господин Косинец уклонился от прямого ответа, однако пообещал, что об этих разработках станет известно через пару недель.

Назначенный срок уже прошел, но ни о каком-то эпохальном прорыве белорусской медицины, ни о награждении Александра Косинца орденом пока не слышно, пишут "Народные новости Витебска".
 
Теги: Витебск
 
 
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27 марта Александр Лукашенко заявил, что дал персональное поручение Александру Косинцу заняться проблемой вируса и пообещал орден.
 
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