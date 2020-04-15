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Полмесяца прошло с обещания Лукашенко наградить Косинца орденом за решение проблемы вируса. Пока не слышно ни про лекарство, ни про награду
Источник материала: Партизан
27 марта Александр Лукашенко заявил, что дал персональное поручение Александру Косинцу заняться проблемой вируса и пообещал орден.
Этот разговор между руководителем государства и его помощником произошел во время визита на ОАО «Белгипс»:
— Ине забудь, у тебя персональное поручение по одному вирусу. Не буду публично говорить. Ты мне доложил, что все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане уже у тебя, если это подтвердится.
Позже журналисты телеканала ОНТ попытались уточнить у бывшего ректора Витебского государственного медицинского университета — о каком конкретно вирусе идет речь. Однако господин Косинец уклонился от прямого ответа, однако пообещал, что об этих разработках станет известно через пару недель.
Назначенный срок уже прошел, но ни о каком-то эпохальном прорыве белорусской медицины, ни о награждении Александра Косинца орденом пока не слышно, пишут
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Полмесяца прошло с обещания Лукашенко наградить Косинца орденом за решение проблемы вируса. Пока не слышно ни про лекарство, ни про награду
27 марта Александр Лукашенко заявил, что дал персональное поручение Александру Косинцу заняться проблемой вируса и пообещал орден.
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