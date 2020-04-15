Полмесяца прошло с обещания Лукашенко наградить Косинца орденом за решение проблемы вируса. Пока не слышно ни про лекарство, ни про награду

Этот разговор между руководителем государства и его помощником произошел во время визита на ОАО «Белгипс»:





— Ине забудь, у тебя персональное поручение по одному вирусу. Не буду публично говорить. Ты мне доложил, что все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане уже у тебя, если это подтвердится.





Позже журналисты телеканала ОНТ попытались уточнить у бывшего ректора Витебского государственного медицинского университета — о каком конкретно вирусе идет речь. Однако господин Косинец уклонился от прямого ответа, однако пообещал, что об этих разработках станет известно через пару недель.



