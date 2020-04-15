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600 литров самогонной браги хранил у себя дома житель Оршанского района
Источник материала: БTНеобычный схрон обнаружили милиционеры во время проверки оперативной информации. Также правоохранители нашли 60 литров уже разлитого в бутылки самогона. Оперативники полагают, что спиртное предназначалось для продажи односельчанам. Сейчас патроны, ружье и спиртное изъяты. Правоохранителями назначен ряд экспертиз.
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Необычный схрон обнаружили милиционеры во время проверки оперативной информации. Также правоохранители нашли 60 литров уже разлитого в бутылки самогона....
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