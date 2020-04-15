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В Минске задержаны нелегальные торговцы антисептиком
Источник материала: БTУ двух неработающих жителей столицы и бармена из Минского района бойцы БЭП изъяли 80 литров дезинфицирующих средств, на сумму свыше 14 рублей. Установлено, что парни реализовывали товар без лицензии на продажу, завышая цену санитайзеров. А клиентов искали через социальные сети. В отношении троицы составлены протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Партия антисептиков изъята до решения суда.
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У двух неработающих жителей столицы и бармена из Минского района бойцы БЭП изъяли 80 литров дезинфицирующих средств, на сумму свыше 14 рублей. Установлено, что парни...
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