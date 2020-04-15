Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержаны нелегальные торговцы антисептиком У двух неработающих жителей столицы и бармена из Минского района бойцы БЭП изъяли 80 литров дезинфицирующих средств, на сумму свыше 14 рублей. Установлено, что парни...

У двух неработающих жителей столицы и бармена из Минского района бойцы БЭП изъяли 80 литров дезинфицирующих средств, на сумму свыше 14 рублей. Установлено, что парни реализовывали товар без лицензии на продажу, завышая цену санитайзеров. А клиентов искали через социальные сети. В отношении троицы составлены протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. Партия антисептиков изъята до решения суда.