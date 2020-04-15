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Под шумок эпидемии: власти подумывают дать компаниям денег в обмен на частичный контроль бизнеса

15.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей Леонид Брич, который отвечает за экономическую политику, сообщил о некоторых возможных мерах поддержки бизнеса, которые сейчас обсуждаются.

По его словам, правительство хочет увеличить объемы гарантий на кредиты для реального сектора. Также могут быть введены налоговые каникулы, снижение коэффициентов к имущественным налогам и т. д.

Интересная опция может появиться для акционерных обществ. Брич говорит, что им могут предложить сделать допэмиссии привилегированных акций, которые выкупит государство. У компаний будет безусловное право обратного выкупа в полном объеме в момент, «когда ситуация нормализуется».

Как сообщалось, бизнес-союзы передали властям немало предложений по поддержке предпринимателей во время коронакризиса. Например, Республиканский союз промышленников и предпринимателей попросил отсрочку выплат в ФСЗН на четыре месяца, мораторий на проверки и т. д. Пока ни эти просьбы, ни другие не услышаны правительством.
 
 
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Депутат Палаты представителей Леонид Брич, который отвечает за экономическую политику, сообщил о некоторых возможных мерах поддержки бизнеса, которые сейчас...
 
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