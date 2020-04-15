Под шумок эпидемии: власти подумывают дать компаниям денег в обмен на частичный контроль бизнеса

По его словам, правительство хочет увеличить объемы гарантий на кредиты для реального сектора. Также могут быть введены налоговые каникулы, снижение коэффициентов к имущественным налогам и т. д.





Интересная опция может появиться для акционерных обществ. Брич говорит, что им могут предложить сделать допэмиссии привилегированных акций, которые выкупит государство. У компаний будет безусловное право обратного выкупа в полном объеме в момент, «когда ситуация нормализуется».





Как сообщалось, бизнес-союзы передали властям немало предложений по поддержке предпринимателей во время коронакризиса. Например, Республиканский союз промышленников и предпринимателей попросил отсрочку выплат в ФСЗН на четыре месяца, мораторий на проверки и т. д. Пока ни эти просьбы, ни другие не услышаны правительством.