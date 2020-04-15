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Белорусские художники запускают интернет-аукцион в поддержку медиков

15.04.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские художники запускают интернет-аукцион в поддержку медиков

Искусство помогать! Своё «дзякуй» медикам хотят сказать современные белорусские художники – они запускают благотворительный онлайн-аукцион в поддержку врачей.

Живопись и графика, скульптура и фотография – в списке лотов произведения разных техник и жанров. Чтобы сделать ставку, нужно написать сообщение продавцу. Как и всегда, победит тот, кто предложит большую сумму. Впрочем, главное условие – перечислить эти деньги на счет благотворительной кампании.

Продлится аукцион одну неделю. Благодаря ему для врачей приобретут маски, очки, респираторы и другие необходимые средства, а также организуют полноценное питание.

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Искусство помогать! Своё «дзякуй» медикам хотят сказать современные белорусские художники – они запускают благотворительный онлайн-аукцион в поддержку врачей....
 
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