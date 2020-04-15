Политзаключенный Иван Комар сейчас на карантине. Что это значит?

Карантин – обычная процедура при переводе в колонию

Юрист “Весны” Павел Сапелко объяснил, что карантин – это обязательная процедура для любого заключенного, которого переводят в колонию. Нахождение заключенного там начинается с карантина.





Павел Сапелко.“Карантин – это отдельное жилое помещение с огороженной территорией. Заключенные там находятся круглые сутки: спят, гуляют, едят, участвуют в воспитательных мероприятиях.





Карантин обычно длится 14 суток. За это время заключенных оформляют, распределяют по отрядам, принимают от них обязательства о правопослушном поведении, проводят медицинское освидетельствование, знакомят с правилами поведения. Если заключенных выводят на работы – они работают отдельно от других заключенных.





Эту процедуру проходит и Иван Комар, которого этапировали в ИК-17", – рассказывает про условия содержания там юрист.





Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий отмечает, что на карантин попадают все заключенные независимо от того, приехал ли он из СИЗО, из другой колонии или его просто возили на пересуд.





“Еще одна обязательная процедура на карантине – подписание заключенными "бумаг" – заявления, в котором ты признаешь вину и обязуешься соблюдать правила внутреннего распорядка. Те из заключенных, которые отказываются подписывать "бумаги", в колонию не попадают. Их изолируют. Из карантина их переводят сразу в помещение камерного типа, а потом за систематические "нарушения" – в тюрьму, так называемую "крытку".





За время карантина администрация колонии решает, в какой отряд распределить заключенного. Параллельно идет изучение его характера, слабых и сильных сторон.





К политическим заключенным в колонии – отдельный подход”, – добавляет Алесь Беляцкий.









А всё же, какие меры по сдерживанию распространения COVID-19 принимаются в местах лишения свободы?

Правозащитники высказывают обеспокоенность по поводу положения лиц в местах лишения свободы в сложившейся обстановке. В том числе и из-за того, что информация оттуда остается фактически недоступной для общественности.





Как отмечает юрист “Весны” Павел Сапелко, по эпидемиологическим показаниям заболевших заключенных могут поместить в карантин. Сейчас в местах лишения свободы ограничено право на свидания: временно отменены краткосрочные и длительные свидания "в целях профилактики инфекционных заболеваний".





Общественность, учитывая опыт других стран в ситуации пандемии, настаивает на освобождении лиц, наиболее уязвимых к COVID-19, среди которых — пожилые люди, больные, а также лица, совершившие неопасные преступления. Так, Объединенная гражданская партия призывает подписать петицию о срочной и максимально широкой амнистии заключенных в Беларуси.





«Учитывая ослабленный иммунитет заключённых и отсутствие в колониях, тюрьмах и СИЗО качественной медицинской помощи, невозможность изоляции заболевших, места лишения свободы грозят превратиться в братские могилы. Любой случай заболевания гарантированно приведёт к полному заражению всех», – говорится в петиции.





Кроме этого, как сообщает TUT.BY, сразу несколько гражданских инициатив, объединяющих родственников заключенных по экономическим (и не только) статьям обратились с открытым письмом к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Они уверены: если вирус попадет в следственные изоляторы и колонии, то произойдет трагедия, которая унесет множество жизней, в том числе экономически активного и полезного населения нашей страны.