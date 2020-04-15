«Любовниц у царя было много, а с хорошим характером - одна». Как Екатерина I добилась всего, чего хотела

Источник материала: Tut.by

Если бы эта женщина жила в наши с вами дни, она бы, несомненно, стала героиней «Татлера». Селфмейд-вумен, которая пробилась на самый верх светского общества (не без помощи мужчин, что уж тут скрывать).

Но потом началось самое интересное. Вчерашняя жена богатого мужа неожиданно стала у руля могущественной страны, открывая своим правлением целое столетие женского самодержавия. Поэтому сегодня, когда все звездные хроники пишут о дне рождения Аллы Пугачевой, мы вспоминаем, что в этот день — 336 лет назад — родилась уж точно не менее значимая фигура истории: императрица Екатерина I.





Марта Катарина Скавронская — крестьянка по рождению из Виндземе, центральной области современной Латвии. Девочка рано осталась сиротой: родители умерли от чумы. Малышку взяла на воспитание тетка, а потом отдала в услужение лютеранскому пастору Эрнсту Глюку. 12-летняя Марта ловко управлялась с домашней работой, а также с грамотой, которой обучал ее священник.

В 17 — как и полагалось девушкам ее лет в то время — Марта выходит замуж, за шведского драгуна Иоганна Крузе. Семейная жизнь продолжалась всего два дня: супруг отбыл на войну со своим полком, где и пропал без вести. А Марта — попала в плен.

В 1702 году войска во главе с фельдмаршалом Борисом Шереметевым захватывают шведскую крепость Мариенбург. Среди пленных — и молодая госпожа Краузе-Скавронская. Девушка была хороша собой и не осталась незамеченной фельдмаршалом. Дальше — больше: в гости к Шереметеву наведался светлейший князь Александр Данилович Меншиков и забрал 18-летнюю наложницу к себе. Пожилой вояка был в ярости, но разве ж попрешь против желаний царского любимчика Алексашки?

Что думала обо всем этом сама Марта-Катарина — история умалчивает. Но она сумела не только застолбить место в кровати Меншикова, но и в его доме: стала домоправительницей. Здесь осенью 1703 года встретила впервые царя Петра I.





«Так обстояли дела, когда царь, проезжая на почтовых из Петербурга, который назывался тогда Ниеншанцем, или Нотебургом, в Ливонию, чтобы ехать дальше, остановился у своего фаворита Меншикова, где и заметил Екатерину в числе слуг, которые прислуживали за столом. Он долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая ее, сказал, что она умная, а закончил свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она пойдет спать, отнести свечу в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений. Меншиков принял это как должное, и красавица, преданная своему хозяину, провела ночь в комнате царя… На следующий день царь возвратил своему фавориту то, что тот ему одолжил».

Несколько месяцев спустя Петр снова заедет на ужин к своему фавориту и сразу же затребует к себе Екатерину. Она пришла, взволнованная и смущенная. Отчего-то смутился и сам царь. А в конце вечера объявил: «Екатерина, мне кажется, что мы оба смутились, но я рассчитываю, что мы разберемся этой ночью. Меншиков, я ее забираю с собой». И увез во дворец.



Александр Меншиков, Петр I и Екатерина I

Уехать во дворец было мало. Надо было там еще суметь задержаться. Дома Петр бывал нечасто, все больше наездами. А когда приезжал, Екатерина встречала его с неизменно хорошим настроением: веселая и заботливая. Никогда не ревновала его и не устраивала сцен. Любовниц у царя было много, а вот с хорошим характером — только одна. Ей даже не нужно было быть красавицей: сердечность и доброта с лихвой покрывали недостатки внешнего вида.

«Она была мала ростом, толста и черна; вся ее внешность не производила выгодного впечатления. Стоило на нее взглянуть, чтобы тотчас заметить, что она была низкого происхождения. Платье, которое было на ней, по всей вероятности, было куплено в лавке на рынке; оно было старомодного фасона и все обшито серебром и блестками. По ее наряду можно было принять ее за немецкую странствующую артистку. На ней был пояс, украшенный спереди вышивкой из драгоценных камней, очень оригинального рисунка в виде двуглавого орла, крылья которого были усеяны маленькими драгоценными камнями в скверной оправе. На царице было навешано около дюжины орденов и столько же образков и амулетов, и когда она шла, все звенело, словно прошел наряженный мул», — злословили о ней современницы.





За два года отношений Екатерина рожает Петру двоих детей: Петра и Павла. Оба скончались в младенчестве. Но рождение детей сблизило этих двоих. Царь знакомит возлюбленную со своей обожаемой сестрой — царевной Натальей Алексеевной — и отправляет Катеньку пожить к ней в Преображенское. Наталья рьяно взялась за воспитание Марты-Катарины: обучает русскому языку и обычаям, дворцовому этикету и, наконец, крестит ее в православие (отныне Марта — Екатерина Алексеевна Михайлова, крестным был царевич Алексей, а фамилию Михайлов использовал сам Петр I, если хотел остаться инкогнито). Екатерина Алексеевна (так станем теперь ее называть) рожает царю двух дочерей: Анну (1708) и Елизавету (1709), и окончательно становится незаменимой для него сердечной подругой.

«Катеринушка, друг мой, здравствуй! Я слышу, что ты скучаешь, а и мне не безскучно …» — писал ей Петр из своих поездок.

В 1710 г. неожиданно объявляется законный муж — тот самый пропавший без вести Иоганн Крузе. Его и еще тысячи шведских пленных привезли в Москву на триумфальное шествие в Москву по случаю победы Петра I в Полтавской битве. Болтливого Иоганна немедленно ссылают в Сибирь, где он и скончается 11 лет спустя. Позже придворные летописцы исправят год его смерти на 1705-й, чтобы рождение двух царевен было полностью легитимным.

После инцидента с возвращением из мертвых Петр решает жениться на Екатерине, о чем объявил близкому кругу накануне очередного военного похода.

«Вечером незадолго перед своим отъездом царь позвал их, сестру свою Наталью Алексеевну в один дом в Преображенскую слободу. Там он взял за руку и поставил перед ними свою любовницу Екатерину Алексеевну. На будущее, сказал царь, они должны считать ее законною его женой и русскою царицей. Так как сейчас ввиду безотлагательной необходимости ехать в армию он обвенчаться с нею не может, то увозит ее с собою, чтобы совершить это при случае в более свободное время. При этом царь дал понять, что если он умрет прежде, чем успеет жениться, то все же после его смерти они должны будут смотреть на нее как на законную его супругу. После этого все они поздравили (Екатерину Алексеевну) и поцеловали у нее руку».

В поход Екатерина отправилась вместе с мужем, хоть и была на 7-м месяце беременности. Кампания складывалась не в пользу русских войск, но царю удалось-таки заключить мир. А все благодаря подкупу турецкого командующего. Екатерина сняла все свои драгоценности и отдала их великому визирю и пашам.

«Наша любезнейшая супруга государыня императрица Екатерина великою помощницею была, и не точию в сем, но и во многих воинских действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала, а наипаче в Прутской кампании с турки, почитай отчаянном времени, как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии…» — будет вспоминать об этом благородном поступке позже Петр.

Они обвенчались в феврале 1712 года в петербургском Исаакиевском соборе. В качестве свадебного подарка царь учреждает орден Освобождения, которым и награждает свою супругу. Позже этот знак отличия переименуют в орден Святой Великомученицы Екатерины. Таких подарков «со значением», Петр сделает еще немало. Например, назовет в честь жены город на Урале — Екатеринбург.





Медовый месяц этой пары продлится до 1724 года. Она повсюду сопровождала супруга: за что была любима народом, особенно гвардейцами. Наравне с ними она запросто терпела тяготы армейских походов: жила в палатке, ела простую еду, без устали скакала верхом на коне в мужском седле. Лично проводила смотры войск, присутствовала на полях сражений, выбивала для солдат просроченное жалованье, а во время Персидского похода (1722) обрила волосы и надела гренадерский колпак. Петр лишь восхищенно наблюдал за женой.





«Он любил видеть ее всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась… Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями, как Ливия над интрижками Августа; но зато и он, рассказывая ей об них, всегда оканчивал словами: ничто не может сравниться с тобою».

А потом он узнает о ее измене. С красавчиком Вилле Монсом — родным братом его бывшей любовницы Анны Монс. Император немедля казнит любовника и лично преподносит жене его голову на подносе. Отныне супруги больше не разговаривают.



Екатерина и Вилле Монс

Жалеет ли Петр I, что за пару месяцев до размолвки, весной 1724 года, короновал Екатерину Алексеевну на царство? Неизвестно. Но для нее изготовили первую в истории Российской империи корону. Также Петр изменил порядок наследования престола прямым потомком по мужской линии. Отныне Екатерина наравне со своими дочерями — Анной и Елизаветой (единственными выжившими из их общих 11 отпрысков) и внуком (от сына в первом браке царя) — стала претенденткой на трон. Ей он и достался.

В январе будущего года Петр скончался на руках у жены. Они примирились незадолго до его кончины, в немалой степени из-за того, что лишь она могла унять дикие головные боли, которые в конец измучили императора. Но чудес не бывает — Петр I скончался.

Знать прочила престол маленькому внуку, которым было бы легко управлять. Но все решила армия. Во время заседания Сената, на котором решался вопрос престолонаследования, ко дворцу прибыли те самые гвардейцы и офицеры, которым покровительствовала «матушка-заступница». И — о чудо — Сенат единогласно проголосовал за возведение на трон Екатерины.





8 февраля 1725 года Екатерина I взошла на престол Российской империи. Началась «женская» эпоха, когда Россией до конца XVIII века правили, за исключением нескольких лет, исключительно императрицы. Ее недолгое правление не стало судьбоносным. Но тем не менее даже недоброжелатели согласны, что во время царствования Екатерины I было немало светлых моментов.

Страна прекратила большие войны, вступив в выгодные коалиции. Открылись двери Академии наук, а Витус Беринг отправился в свою экспедицию. Был учрежден орден Святого Александра Невского. А в приемной императрицы постоянно толпился простой люд с просьбами о помощи. Екатерина не отказывала: помнила, откуда она пришла.

Кстати, именно в годы своего правления Екатерина перевезла к себе в Петербург своих родственников (братьев и сестер) и их семьи из Минска! Братьям присвоила графские титулы. А годами позже ее дочь, Елизавета Петровна, возведет в графья и детей сестер.

Однако бесконечные кутежи и балы, которые так любила императрица, подорвали ее здоровье. Она начинает болеть, и в мае 1927 года умирает от абсцесса легкого. Впереди, в ближайшем будущем, несколько лет дворцовых переворотов. А в далеком — бесчисленные воплощения образа Екатерины I в литературе, театре и кинематографе. Удивительная история любвеобильной и некрасивой Золушки продолжает жить в веках, порой затмевая историю ее «принца», прорубившего «окно в Европу».