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В Китае обрушилась шахта: пять человек оказались под завалами

15.04.2020 09:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае обрушилась шахта: пять человек оказались под завалами

Из-за обрушения угольной шахты пять человек оказались под завалами в провинции Шаньси на севере Китая, пишет БЕЛТА со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

14 апреля днем на шахте компании Datong Coal Mine Group произошло обрушение – 13 рабочих оказались под завалами, восемь из них сами выбрались на поверхность. Ночью спасатели установили связь с пятью горняками под завалами.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причина происшествия, по предварительным данным, – обрушение несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.

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Из-за обрушения угольной шахты пять человек оказались под завалами в провинции Шаньси на севере Китая, пишет БЕЛТА со ссылкой на Центральное телевидение КНР. 14...
 
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