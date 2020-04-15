В Китае обрушилась шахта: пять человек оказались под завалами

Источник материала: ОНТ

Из-за обрушения угольной шахты пять человек оказались под завалами в провинции Шаньси на севере Китая, пишет БЕЛТА со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

14 апреля днем на шахте компании Datong Coal Mine Group произошло обрушение – 13 рабочих оказались под завалами, восемь из них сами выбрались на поверхность. Ночью спасатели установили связь с пятью горняками под завалами.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причина происшествия, по предварительным данным, – обрушение несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.

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