Названы лучшие тройки нападения в истории КХЛ. Одна из них играла в минском «Динамо»

Источник материала: Tut.by

«Чемпионат» составил рейтинг лучших троек нападения в истории КХЛ. В него вошла и забивная связка Райана Веске, Мэтта Эллисона и Шарля Лингле.

В сезоне-2014/15 нападающие, играя вместе, набрали 159 очков на двоих. Вот что о них пишет колумнист «Чемпионата» Лев Лукин:

— Этих троих форвардов будто тянуло друг к другу, и они вскоре воссоединились. Сначала мимолетом в «Медвешчаке», а затем на полную катушку в столице Беларуси. В сезоне-2014/2015 Веске, Эллисон и Лингле на троих набрали 159 очков, на порядок превзойдя свои торпедовские достижения, и, наконец, вышли со своей командой в розыгрыш Кубка Гагарина.

На следующий год бравая канадская троица осталась в «Динамо», но улучшить результаты прошлого сезона не удалось ни игрокам, ни всей команде. Подвела, в том числе, и травма Лингле — Шарль сыграл лишь 16 матчей в сезоне. Летом 2016-го тройка распалась уже навсегда: Веске уехал в «Трактор», а затем вовсе покинул КХЛ. Дальнейшая карьера в лиге сложилась только у Эллисона.

Также в топ попал и экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный, который в сезоне-2010/11 играл в «Авангарде» вместе с Романом Червенкой и Яромиром Ягром:

— Летом 2010-го в Омске оказался Роман Червенка, в котором многие увидели долгожданного центрфорварда для Яромира Ягра. Чех действительно здорово сыгрался со своим великим соотечественником, вот только Червенке больше было по душе заколачивать шайбы, чем быть мозговым центром звена. Зато на эту роль блестяще подошел любимец омских болельщиков Алексей Калюжный, тоже пополнивший «Авангард» в межсезонье.

Умный и работоспособный белорус классно сыгрался с забивными вингерами, и эта тройка стала главной ударной силой «ястребов», выигравших Кубок Континента. Ягр тогда набирал больше очка за игру, а Червенка стал лучшим снайпером регулярки КХЛ. В плей-офф у лидеров «Авангарда», как и у всей команды, возникли большие трудности, но по ходу дела все трое сумели разогнаться. Впрочем, пройти «Металлург» во втором раунде «ястребам» яркая игра Ягра и Ко все равно не помогла, — написал Лукин.