Министр спорта рассказал, стоит ли приостанавливать чемпионат по футболу

Источник материала: Tut.by

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире программы «Спорт кадр» на Беларусь 5 поделился мнением, стоит ли приостанавливать чемпионат Беларуси.



Скриншот из программы «Спорт кадр»

— Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.

На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам. Выполняйте эти рекомендации.

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу.

Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70 процентов. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь не идти, — сказал Ковальчук.