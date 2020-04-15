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Министр спорта рассказал, стоит ли приостанавливать чемпионат по футболу
Источник материала: Tut.by
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в
— Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.
На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам. Выполняйте эти рекомендации.
Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу.
Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70 процентов. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь не идти, — сказал Ковальчук.
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