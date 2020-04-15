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Министр спорта рассказал, стоит ли приостанавливать чемпионат по футболу

15.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире программы «Спорт кадр» на Беларусь 5 поделился мнением, стоит ли приостанавливать чемпионат Беларуси.


Скриншот из программы «Спорт кадр»

— Каждый день отслеживаем складывающуюся в стране ситуацию. Если у кого-то складывается впечатление, что мы не мониторим ситуацию, то они глубоко заблуждаются. Четко выполняем рекомендации Минздрава.

На каждом спортивном объекте проводится комплекс мероприятий. Он носит рекомендательный характер. Хочу обратиться к болельщикам. Выполняйте эти рекомендации.

Если ситуация будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди смотрят. Футбол — вид спорта номер один. Нет оснований закрывать высшую лигу.

Количество зрителей на стадионе уменьшилось на 70 процентов. Все в шахматном порядке сидят. Проводят дезинфекцию рук. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал складывающуюся ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет. Можешь идти на стадион, можешь не идти, — сказал Ковальчук.

 
 
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