Очередное письмо, пришедшее в «КС», — искренняя благодарность в адрес соцработника Галины Меркуловой.

Написала нам Раиса Леонидовна Саевич, г. Смолевичи:

«Уважаемая редакция! В преддверии светлого праздника Пасхи хочу поздравить и поблагодарить моего соцработника Галину Меркулову и пожелать ей крепкого здоровья.

Галя обслуживает меня на протяжении шести лет, и никогда ни в чем не слышу я отказа. Если надо мне летом грядки прополоть, Галя поможет.

Я одинокая, и все мои нужды лежат на ее плечах. Она мне как дочь. У меня серьезное заболевание, и не всегда в нашем городе удается купить нужные лекарства. Бывает, что за ними нужно в столицу ехать. Галя и тут поможет: съездит, найдет и привезет, что нужно. На таких людях, как она, держится земля.

Спасибо тебе, Галя!»

Сегодня Галина Меркулова обслуживает 11 пожилых человек и с большой теплотой отзывается о своих подопечных, ласково называя их «мои бабушки».

Социальным работником Галина Михайловна трудится вот уже 7 лет и ни разу не подумала что-то изменить в своей жизни:

— Они мне все как родные, — говорит женщина. — Конечно, у каждой из них свой характер, но нам легко удается ладить и находить общий язык. В конце концов, все мы люди. И в жизни всякое бывает.

Каждую бабушку Галина Меркулова посещает два раза в неделю: таков график работы. Но, случается, и вне графика может прийти и помочь, если надо. Навести чистоту, сходить в магазин, аптеку, оплатить коммунальные услуги — список дел немаленький. Но Галина Михайловна всегда все успевает. И это несмотря на то, что у самой дома забот хватает: четверо деток, хозяйство. И всем нужно внимание и забота. Но человек, пришедший в профессию по зову сердца, всегда все успеет и никогда не оставит без внимания тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: социальный работник Галина Меркулова.

Фото автора.