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Парк высоких технологий принял 82 новых резидентов
Источник материала: ОНТ
Первое пополнение в 2020 году! Парк высоких технологий принял новых резидентов – сразу более 80.
География широкая: помимо Беларуси, компании представляют Великобританию, Германию, Италию, США, Швейцарию. Сфера их деятельности тоже разнообразная. К примеру, одна из резидентов намерен запустить мобильное приложение для занятия домашним фитнесом и йогой, другой – будет разрабатывать высокотехнологичные решения для транспорта.
Таким образом, общее число резидентов ПВТ уже превышает 800. Напомним, для компаний-участниц ПВТ предусмотрены существенные налоговые льготы.
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Первое пополнение в 2020 году! Парк высоких технологий принял новых резидентов – сразу более 80. География широкая: помимо Беларуси, компании представляют...
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