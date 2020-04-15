Парк высоких технологий принял 82 новых резидентов

Источник материала: ОНТ

Первое пополнение в 2020 году! Парк высоких технологий принял новых резидентов – сразу более 80.

География широкая: помимо Беларуси, компании представляют Великобританию, Германию, Италию, США, Швейцарию. Сфера их деятельности тоже разнообразная. К примеру, одна из резидентов намерен запустить мобильное приложение для занятия домашним фитнесом и йогой, другой – будет разрабатывать высокотехнологичные решения для транспорта.

Таким образом, общее число резидентов ПВТ уже превышает 800. Напомним, для компаний-участниц ПВТ предусмотрены существенные налоговые льготы.

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