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Морковный кекс к Пасхе. Просто, но очень вкусно! Пошаговый рецепт
Источник материала: ОНТ
Морковный кекс – прекрасная альтернатива традиционным пасхальным куличам. Идеально подходит для тех хозяек, которые не «дружат» с дрожжевым тестом.
Как приготовить тесто?
Как приготовить крем?
Шаг 5: остывший кекс разрезаем на две части и смазыванием кремом, соединяем части, также смазыванием кремом сверху, украшаем грецкими орехами и ставим в холодильник.
Секреты приготовления
Приятного аппетита!
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Морковный кекс – прекрасная альтернатива традиционным пасхальным куличам. Идеально подходит для тех хозяек, которые не «дружат» с дрожжевым тестом. Как...
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