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Морковный кекс к Пасхе. Просто, но очень вкусно! Пошаговый рецепт

15.04.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Морковный кекс к Пасхе. Просто, но очень вкусно! Пошаговый рецепт

Морковный кекс – прекрасная альтернатива традиционным пасхальным куличам. Идеально подходит для тех хозяек, которые не «дружат» с дрожжевым тестом.

Как приготовить тесто?
Шаг 1: в блендере (или при помощи мелкой тёрки) измельчаем две большие моркови и 60 г. грецких орехов;
Шаг 2: в глубокую ёмкость просеиваем муку, добавляем в нее 1-2 ч. л. корицы и 1 ч. л. соды;
Шаг 3: в глубокой ёмкости 5 минут взбиваем 2 яйца, постепенно добавляя к ним 120 г. сахара и 90 мл. растительного масла.
Шаг 4: смешиваем ингредиенты из всех ёмкостей. Выкладываем полученное тесто в силиконовую форму для кекса и выпекаем в духовке при температуре 180°С 45-50 минут.

Как приготовить крем?
В глубокой ёмкости смешиваем 250 г. сливочного сыра «Маскарпоне» и 3 ст. л. сахарной пудры.

Шаг 5: остывший кекс разрезаем на две части и смазыванием кремом, соединяем части, также смазыванием кремом сверху, украшаем грецкими орехами и ставим в холодильник.

Секреты приготовления
1. Объем муки можно варьировать по вашему вкусу: чем больше муки, тем более сухое тесто получится.
2. Грецкие орехи можно заменить на фундук или миндаль.
3. В тесто можно добавить семена кунжута.

Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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Морковный кекс – прекрасная альтернатива традиционным пасхальным куличам. Идеально подходит для тех хозяек, которые не «дружат» с дрожжевым тестом. Как...
 
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