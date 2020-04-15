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Белтелерадиокомпания проведет специальные трансляции в преддверии и в праздник Пасхи

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпания проведет специальные трансляции в преддверии и в праздник Пасхи

В преддверии светлого праздника Воскресения Христова, который православные будут отмечать 19 апреля, Белтелерадиокомпания предлагает верующим провести важные духовные дни дома и присоединиться к онлайн-трансляциям богослужений, которые медиахолдинг организует в полном объеме и в прямом эфире. Помимо этого, на телеканалах «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 24», «НТВ-Беларусь» и Первом национальном канале Белорусского радио выйдут специальные выпуски тематических программ и премьерный кинопоказ.

Телеканал «Беларусь 1»
 
Накануне Пасхи, 18 апреля, в 06.15 на «Беларусь 1» выйдет специальный выпуск духовно-просветительского проекта «Існасць».
 
В 15.45 телеканал покажет документальный фильм Агентства теленовостей «Экзарх из рода Вахромеевых». К слову, 21 марта Почетный Митрополит Беларуси Филарет отметил юбилей. Ему исполнилось 85 лет.
 
В 23.45 начнется прямая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Зрители международного спутникового телеканала «Беларусь 24» также увидят праздничное богослужение в прямом эфире.
 

19 апреля в 06.15 выйдет в эфир Слово Митрополита Павла на Светлое Христово Воскресение.

Телеканал «Беларусь 2»
 
Телеканал подготовил для своей аудитории кинопремьеру. 18 апреля в 22.10 начнется показ исторической драмы Эндрю Хайатта «Павел, апостол Христа» (США, 2018 г.).
 

Биографическая лента расскажет о последнем периоде жизни апостола Павла, который прошел путь от преследователя христиан до одного из величайших учителей христианской веры. Во время очередного миссионерского путешествия по стране он был пойман представителями власти и заточен в тюрьму. Ожидая казни и находясь под пристальным надзором префекта, Павел предается воспоминаниям о своей жизни и том пути, что привел его к Богу. В это же время Лука, врач и друг Павла, прибывает в Рим, чтобы навестить его и написать книгу о зарождении церкви, несущую особое послание для всего мира…

Телеканал «Беларусь 3»
 
16 апреля в Великий Четверг, в день воспоминания Тайной Вечери, на телеканале в 12.00 начнется прямая трансляция богослужебного обряда – Чина умовения ног.
 

На следующий день – в Великую Пятницу на Страстной неделе – в 14.00, в час смерти Иисуса Христа на кресте, совершится Вечерня с Чином выноса Плащаницы. В этот же день в 19.00 начнется Утреня с Чином погребения.

Прямые трансляции этих важнейших для православных богослужений будут проводиться из Минского Свято-Духова кафедрального собора.
 
Субботним предпасхальным вечером 18 апреля в 21.05 социокультурный телеканал приглашает на концерт памяти Олега Молчана «Я несу вам дар».
 
Воскресный эфир в 07.35 откроет проект «Святыни Беларуси» о церкви Святого Николая в Новогрудке, а сразу после – в 08.00 – телезрители увидят специальный выпуск программы «Размовы пра духоўнае», тема которого – «Вялікдзень».
 
В 10.00 съемочная группа «Наперад у мінулае» отравится в деревню Залохвенье Быховского района и присоединится к народным коллективам «Крыніца» и «Багатуха» для участия в обряде «Вялікдзень». Итогом экспедиции станет новая оригинальная версия аутентичной композиции в исполнении Светланы Шиманской.
 

В завершении дня в 23.20 на «Беларусь 3» выйдет выпуск «Арт-гісторыі» об иконе Божией Матери Одигитрии.

Телеканал «НТВ-Беларусь»
 
18 апреля в 13.15 телеканал начнет вести прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Тут в Великую Субботу, предшествующую празднику Пасхи, наблюдают чудо схождения Благодатного огня и совершают Всеправославную молитву о мире на Святой Земле.
 

Храм Гроба Господня – священный центр христианства, объединяющего сегодня около трети населения Земли. Он сооружен в IV столетии нашей эры на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа. Самое священное место во всем храмовом комплексе – это часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе (лавица), где покоилось тело Христа после крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе появляется Благодатный огонь.

Первый национальный канал Белорусского радио
 
В эфире Первого национального 18 апреля в 07.30 выйдет специальный выпуск проекта «Святло душы», приуроченный к светлому празднику Пасхи. В это же время в воскресенье 19 апреля аудитория канала услышит пасхальную проповедь и обращение Митрополита Павла в программе «Духоўнае слова».
 

В течение дня в новостных выпусках прозвучат репортажи о праздничных службах, которые пройдут в церквях Беларуси, а в популярных общественных проектах расскажут о духовном воспитании и вечных христианских ценностях.

Пресс-служба Белтелерадиокомпании

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В преддверии светлого праздника Воскресения Христова, который православные будут отмечать 19 апреля, Белтелерадиокомпания предлагает верующим провести важные...
 
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