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«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити

15.04.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле приступили к созданию грандиозного граффити с изображением Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Его имя носит самая протяженная улица города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити

Барыкин без преувеличения человек-легенда, настоящий народный герой. В 1941-м он руководил эвакуацией города, после освобождения восстанавливал Гомель из руин, а всю войну громил немецкие тылы, руководя партизанами. Он прошел вместе с гомельчанами огонь и воду.  

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля

Борода партизанского командира давно стала притчей: ее Емельян Барыкин поклялся не сбривать, пока не освободит Родину от врага. И сдержал обещание. За основу граффити взят именно этот запоминающийся образ народного мстителя. 

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити

Максим Козлов, художник-дизайнер:  
Работа, можно считать, что сложная, потому что фасад немаленький. Перенести портрет на стену – задача серьезная. Плюс сделать, чтобы человек был похож.  

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити

Елена Забродская, жительница Гомеля:  
Это и красиво, и здание привлекает внимание. В то же время мы узнаем о людях, которых изображают. На днях мы шли с дочкой, она заинтересовалась, и оказывается, она практически ничего не знала про Барыкина. Но как ни странно, я в соцсетях вычитала информацию, которая была полная, рассказала ей, ей было очень интересно. Она сказала, что никто из друзей вообще об этом не знает.  

«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити


Напомним, в год юбилея Великой Победы с идеей создания граффити выступил корреспондент СТВ Александр Добриян.

Проект был озвучен на приеме у председателя облисполкома Геннадия Соловья чуть больше месяца назад. Финансовую поддержку проекту оказал крупный бизнес Гомеля.  

Люди в материале: Александр Добриян, Емельян Барыкин, Елена Забродская, Максим Козлов, Геннадий Соловей

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле приступили к созданию грандиозного граффити с изображением Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Его имя носит самая протяженная...
 
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