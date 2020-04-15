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«Практически ничего не знала про Барыкина». В Гомеле приступили к созданию уникального граффити
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле приступили к созданию грандиозного граффити с изображением Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Его имя носит самая протяженная улица города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Барыкин без преувеличения человек-легенда, настоящий народный герой. В 1941-м он руководил эвакуацией города, после освобождения восстанавливал Гомель из руин, а всю войну громил немецкие тылы, руководя партизанами. Он прошел вместе с гомельчанами огонь и воду.
Борода партизанского командира давно стала притчей: ее Емельян Барыкин поклялся не сбривать, пока не освободит Родину от врага. И сдержал обещание. За основу граффити взят именно этот запоминающийся образ народного мстителя.
Максим Козлов, художник-дизайнер:
Елена Забродская, жительница Гомеля:
Проект был озвучен на приеме у председателя облисполкома Геннадия Соловья чуть больше месяца назад. Финансовую поддержку проекту оказал крупный бизнес Гомеля.
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Новости Беларуси. В Гомеле приступили к созданию грандиозного граффити с изображением Героя Советского Союза Емельяна Барыкина. Его имя носит самая протяженная...
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