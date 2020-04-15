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ГосТВ сходило на пресс-конференцию ВОЗ. Вот что из этого вышло

15.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8-10 апреля в Беларуси с рабочим визитом находилась миссия Всемирной организации здравоохранения

По итогам визита глава миссии ВОЗ Патрик О'Коннор выступил на брифинге перед журналистами. 

Журналисты государственного телеканала сходили на пресс-конференцию ВОЗ и подготовили репортаж.
 
 
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8-10 апреля в Беларуси с рабочим визитом находилась миссия Всемирной организации здравоохранения
 
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