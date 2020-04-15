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ГосТВ сходило на пресс-конференцию ВОЗ. Вот что из этого вышло
Источник материала: Партизан
8-10 апреля в Беларуси с рабочим визитом находилась миссия Всемирной организации здравоохранения
По итогам визита
Журналисты государственного телеканала сходили на пресс-конференцию ВОЗ и подготовили репортаж.
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8-10 апреля в Беларуси с рабочим визитом находилась миссия Всемирной организации здравоохранения
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