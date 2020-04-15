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В Египте ликвидировали террористов, готовивших атаки на Пасху
Источник материала: ОНТ
В Каире ликвидировали террористов, которые готовили атаку в православную Пасху.
В квартире, где укрывались боевики, найдены автоматы и боеприпасы. Полиция нескольких часов вела перестрелку с террористами. Погиб сотрудник национальной безопасности. Также ранен офицер полиции. По предварительным данным, группировка собиралась совершить серию взрывов и нападений на храмы.
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В Каире ликвидировали террористов, которые готовили атаку в православную Пасху. В квартире, где укрывались боевики, найдены автоматы и боеприпасы. Полиция...
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