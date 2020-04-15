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В Слуцке прошёл заключительный этап международной акции "Во славу общей Победы"
15.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
У воинского захоронения в деревне Селище земля со 192 воинских захоронений и памятников воинской славы на территории Слуцкого района помещена в общую капсулу. Об этом
Она будет передана 9 мая в Минск и помещена в крипту храма в честь Всех Святых для вечной молитвенной памяти.
Благочинный Слуцкого округа протоиерей отец Игорь провел заупокойную литургию и освятил землю в капсуле. Минутой молчания почтили память погибших во время Великой Отечественной войны.
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В Слуцке прошёл заключительный этап международной акции "Во славу общей Победы". У воинского захоронения в деревне Селище земля со 192 воинских захоронений и...
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