Источник материала: Слуцк Город





У воинского захоронения в деревне Селище земля со 192 воинских захоронений и памятников воинской славы на территории Слуцкого района помещена в общую капсулу. Об этом сообщает "Слуцк ТВ" во Вконтакте.

Она будет передана 9 мая в Минск и помещена в крипту храма в честь Всех Святых для вечной молитвенной памяти.

Благочинный Слуцкого округа протоиерей отец Игорь провел заупокойную литургию и освятил землю в капсуле. Минутой молчания почтили память погибших во время Великой Отечественной войны.





