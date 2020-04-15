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В Слуцке прошёл заключительный этап международной акции "Во славу общей Победы"

15.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке прошёл заключительный этап международной акции "Во славу общей Победы"

У воинского захоронения в деревне Селище земля со 192 воинских захоронений и памятников воинской славы на территории Слуцкого района помещена в общую капсулу. Об этом сообщает "Слуцк ТВ" во Вконтакте.

Она будет передана 9 мая в Минск и помещена в крипту храма в честь Всех Святых для вечной молитвенной памяти.

Благочинный Слуцкого округа протоиерей отец Игорь провел заупокойную литургию и освятил землю в капсуле. Минутой молчания почтили память погибших во время Великой Отечественной войны.



 
Теги: Минск
 
 
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В Слуцке прошёл заключительный этап международной акции "Во славу общей Победы". У воинского захоронения в деревне Селище земля со 192 воинских захоронений и...
 
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