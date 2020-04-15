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Александр Гудков женится

15.04.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большинству известно, что Александр Гудков, он же Гудок, пишет сценарии для шоу Ивана Урганта, довел Филиппа Киркорова и Николая Баскова до «Ибицы», собрал лучших девчонок в Comedy Woman и бесстыдно «отжигает» в «Лиге плохих шуток». Но вот о его личной жизни ходили только слухи. Сам Александр их никак не комментировал, в том числе не отрицал и не подтверждал слухи о своей нетрадиционной ориентации. Наконец он впервые приоткрыл завесу тайны в интервью Ксении Собчак: Александр рассказал, что вскоре женится, пишет Hello.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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На тему личной жизни он заговорил впервые.
 
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