Александр Гудков женится

Источник материала: Tut.by

Большинству известно, что Александр Гудков, он же Гудок, пишет сценарии для шоу Ивана Урганта, довел Филиппа Киркорова и Николая Баскова до «Ибицы», собрал лучших девчонок в Comedy Woman и бесстыдно «отжигает» в «Лиге плохих шуток». Но вот о его личной жизни ходили только слухи. Сам Александр их никак не комментировал, в том числе не отрицал и не подтверждал слухи о своей нетрадиционной ориентации. Наконец он впервые приоткрыл завесу тайны в интервью Ксении Собчак : Александр рассказал, что вскоре женится, пишет Hello.