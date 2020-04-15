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МВД Беларуси создали телеграм-канал о пропавших людях и розыске преступников
Источник материала: ОНТ
МВД Беларуси запустило Telegram-канал «Разыскивает милиция», в котором будет публиковаться актуальная информация о пропавших людях, а также о розыске тех, кто совершил преступление. Об этом
Как отметила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, при помощи данного канала милиция рассчитывает максимально распространять информацию о розыске.
Telegram-канал МВД «Разыскивает милиция» будет доступен по ссылке @rozyskmvdby.
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МВД Беларуси запустило Telegram-канал «Разыскивает милиция», в котором будет публиковаться актуальная информация о пропавших людях, а также о розыске тех, кто...
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