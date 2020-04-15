МВД Беларуси создали телеграм-канал о пропавших людях и розыске преступников

Источник материала: ОНТ

МВД Беларуси запустило Telegram-канал «Разыскивает милиция», в котором будет публиковаться актуальная информация о пропавших людях, а также о розыске тех, кто совершил преступление. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отметила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, при помощи данного канала милиция рассчитывает максимально распространять информацию о розыске.

Telegram-канал МВД «Разыскивает милиция» будет доступен по ссылке @rozyskmvdby.

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