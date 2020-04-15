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Внимание! НЕвирусные ролики на ОНТ!
Источник материала: ОНТ
Краткая хроника производства видеороликов телеканалом в период пандемии. За последние дни телеканал ОНТ снял около 10 социальных роликов, так или иначе связанных с COVID-19. И только в двух из них
В первых – мы говорили
В общем, скоро на экранах еще несколько социальных роликов, и вся команда ОНТ искренне надеется, что диванные критики заметят не только
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Краткая хроника производства видеороликов телеканалом в период пандемии. За последние дни телеканал ОНТ снял около 10 социальных роликов, так или иначе связанных с...
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