Внимание! НЕвирусные ролики на ОНТ!

Источник материала: ОНТ

Краткая хроника производства видеороликов телеканалом в период пандемии. За последние дни телеканал ОНТ снял около 10 социальных роликов, так или иначе связанных с COVID-19. И только в двух из них «лопались» бабушки (кстати, ни одна из них на съемках не пострадала).

В первых – мы говорили #спасибоврачам . Тем, кто живет на работе, и тем, кто живет работой. Красивые лица героев нашего времени . И даже сделали специальный мультик для детей . В следующей серии материалов призывали #делайкакмы. Это короткие телеистории о небезразличных людях, которые шьют маски , помогают пожилым людям и готовят обеды докторам . В производстве еще много потрясающих сценариев о маленьких подвигах наших людей. Кстати, каждый может стать участником, прислав видео на dobro@ont.by.

В общем, скоро на экранах еще несколько социальных роликов, и вся команда ОНТ искренне надеется, что диванные критики заметят не только «лопающихся» бабушек . Впрочем, продолжение следует и в одном, и другом направлении! Нескучного Вам просмотра, берегите здоровье!

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