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Внимание! НЕвирусные ролики на ОНТ!

15.04.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внимание! НЕвирусные ролики на ОНТ!

Краткая хроника производства видеороликов телеканалом в период пандемии. За последние дни телеканал ОНТ снял около 10 социальных роликов, так или иначе связанных с COVID-19. И только в двух из них «лопались» бабушки (кстати, ни одна из них на съемках не пострадала). 

В первых – мы говорили #спасибоврачам. Тем, кто живет на работе, и тем, кто живет работой. Красивые лица героев нашего времени. И даже сделали специальный мультик для детей. В следующей серии материалов призывали #делайкакмы. Это короткие телеистории о небезразличных людях, которые шьют маски, помогают пожилым людям и готовят обеды докторам. В производстве еще много потрясающих сценариев о маленьких подвигах наших людей. Кстати, каждый может стать участником, прислав видео на dobro@ont.by. 

В общем, скоро на экранах еще несколько социальных роликов, и вся команда ОНТ искренне надеется, что диванные критики заметят не только «лопающихся» бабушек. Впрочем, продолжение следует и в одном, и другом направлении! Нескучного Вам просмотра, берегите здоровье! 

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Краткая хроника производства видеороликов телеканалом в период пандемии. За последние дни телеканал ОНТ снял около 10 социальных роликов, так или иначе связанных с...
 
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