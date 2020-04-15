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Скажите ДА жизни в свое удовольствие с бесплатной картой для пенсионеров ДЛЯ СЕБЯ от МТБанка
Источник материала: Myfin
Линейка платежных карт МТБанка пополнилась абсолютно новым для банка продуктом – картой «ДЛЯ СЕБЯ». Она прекрасно подходит людям, которые только вступили в пенсионный возраст и хотят сделать привычную жизнь новой, перезагрузить ее с учетом новых потребностей. Карта «ДЛЯ СЕБЯ» – свежий и смелый взгляд от банка с такой же философией и подходом на этот важный этап жизни. Карта выпускается бесплатно. Возможен заказ с доставкой на дом курьером. Оформить карту можно по звонку в контакт-центр банка.
«Наш банк всегда стремится предоставить клиентам сервисы и продукты под любые потребности и запросы. Сегодня все больше современных пенсионеров хотят быть активными, свободно делать то, что им нравится, и жить в свое удовольствие. Так появилась карта с говорящим названием «ДЛЯ СЕБЯ», с которой не будет дополнительных расходов на выпуск карты или комиссии за снятие наличных в любых банкоматах страны. С этой картой легко получить любые пенсионные отчисления, по ней практически мгновенно можно отправить деньги или оплатить коммунальные услуги и даже получить дополнительный доход за эти расчеты. А свободное время потратить с пользой и удовольствием для себя и своих увлечений», – рассказал директор по розничному бизнесу Никита Козырев.
Преимущества новой карты для пенсионеров «ДЛЯ СЕБЯ» от МТБанка:
Карта «ДЛЯ СЕБЯ» выпускается на 3 года и привязана к банковскому счету в белорусских рублях, что удобно для начисления пенсионных выплат и пособий. По желанию клиента к основной карте могут быть выпущены 2 дополнительные. Одну карту клиент может использовать сам, дополнительные карты – для удобства передать супругу/супруге или детям. Тем, кто предпочитает комфорт премиальных карт или не хочет изменять золотому стандарту сервиса, можно будет выпустить основную и дополнительные карты «ДЛЯ СЕБЯ» категории Visa Gold. Узнать больше о новой карте можно, позвонив по единому для всех мобильных операторов номеру 509 99 99.
О МТБанке:
ЗАО «МТБанк» является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц вне зависимости от размера бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Входит в пятерку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. По результатам конкурса «Банк года-2018» МТБанк стал победителем в номинации «Банк года 2018: Лучший среди средних», а также завоевал 1-ое место в номинации «Банк с национальным капиталом – 2018». По итогам премии «БРЕНД ГОДА» 2017-2019 карта рассрочки «Халва» удостоена звания бренда-лидера в категории «Карты рассрочки». Свежие новости от МТБанка – в официальных группах в Facebook,ВКонтакте и Instagram, а также в Telegram.
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