Источник материала: Myfin

Скажите «ДА» жизни в свое удовольствие с бесплатной картой для пенсионеров «ДЛЯ СЕБЯ» от МТБанка

Линейка платежных карт МТБанка пополнилась абсолютно новым для банка продуктом – картой «ДЛЯ СЕБЯ». Она прекрасно подходит людям, которые только вступили в пенсионный возраст и хотят сделать привычную жизнь новой, перезагрузить ее с учетом новых потребностей. Карта «ДЛЯ СЕБЯ» – свежий и смелый взгляд от банка с такой же философией и подходом на этот важный этап жизни. Карта выпускается бесплатно. Возможен заказ с доставкой на дом курьером. Оформить карту можно по звонку в контакт-центр банка.



«Наш банк всегда стремится предоставить клиентам сервисы и продукты под любые потребности и запросы. Сегодня все больше современных пенсионеров хотят быть активными, свободно делать то, что им нравится, и жить в свое удовольствие. Так появилась карта с говорящим названием «ДЛЯ СЕБЯ», с которой не будет дополнительных расходов на выпуск карты или комиссии за снятие наличных в любых банкоматах страны. С этой картой легко получить любые пенсионные отчисления, по ней практически мгновенно можно отправить деньги или оплатить коммунальные услуги и даже получить дополнительный доход за эти расчеты. А свободное время потратить с пользой и удовольствием для себя и своих увлечений», – рассказал директор по розничному бизнесу Никита Козырев.

Преимущества новой карты для пенсионеров «ДЛЯ СЕБЯ» от МТБанка:

0 рублей за оформление . Выпуск и обслуживание карты бесплатные на протяжении всего срока действия карты.

. Выпуск и обслуживание карты бесплатные на протяжении всего срока действия карты. 1% мани-бэк за любые расчеты . Платеж, совершенный в магазине или в интернете, будет превращаться в дополнительный доход. Мани-бэк также будет начисляться на коммунальные платежи и платежи за мобильную связь в ЕРИП в устройствах МТБанка. Банк вернет 1% от итоговой суммы расходов по карте и зачислит на счет клиента не позднее 5 рабочего дня следующего месяца.

. Платеж, совершенный в магазине или в интернете, будет превращаться в дополнительный доход. Мани-бэк также будет начисляться на коммунальные платежи и платежи за мобильную связь в ЕРИП в устройствах МТБанка. Банк вернет 1% от итоговой суммы расходов по карте и зачислит на счет клиента не позднее 5 рабочего дня следующего месяца. Снятие наличных в любых банкоматах по всей Беларуси без комиссии. С картой «ДЛЯ СЕБЯ» банкомат любого белорусского банка выдаст нужную сумму без дополнительных платежей.

С картой «ДЛЯ СЕБЯ» банкомат любого белорусского банка выдаст нужную сумму без дополнительных платежей. Абсолютная безопасность. Платежная карта МТБанка обладает несколькими степенями защиты. Все операции на сумму от 20 рублей необходимо подтверждать пин-кодом, а платежи в интернете защищены по технологии 3D-Secure, которая предполагает отправку вам смс для завершения оплаты.

Платежная карта МТБанка обладает несколькими степенями защиты. Все операции на сумму от 20 рублей необходимо подтверждать пин-кодом, а платежи в интернете защищены по технологии 3D-Secure, которая предполагает отправку вам смс для завершения оплаты. Дополнительные сервисы. Как и любая карта МТБанка, «ДЛЯ СЕБЯ» открывает доступ к современным сервисам, которыми клиент может пользоваться совершенно бесплатно: мобильный и интернет-банкинг для осуществления любых платежей, сервис онлайн-переводов perevod.mtbank.by и приложение Denegram , которые позволяют отправлять деньги по всей Беларуси, а также в 61 страну.

Карта «ДЛЯ СЕБЯ» выпускается на 3 года и привязана к банковскому счету в белорусских рублях, что удобно для начисления пенсионных выплат и пособий. По желанию клиента к основной карте могут быть выпущены 2 дополнительные. Одну карту клиент может использовать сам, дополнительные карты – для удобства передать супругу/супруге или детям. Тем, кто предпочитает комфорт премиальных карт или не хочет изменять золотому стандарту сервиса, можно будет выпустить основную и дополнительные карты «ДЛЯ СЕБЯ» категории Visa Gold. Узнать больше о новой карте можно, позвонив по единому для всех мобильных операторов номеру 509 99 99.

О МТБанке:

ЗАО «МТБанк» является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц вне зависимости от размера бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Входит в пятерку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. По результатам конкурса «Банк года-2018» МТБанк стал победителем в номинации «Банк года 2018: Лучший среди средних», а также завоевал 1-ое место в номинации «Банк с национальным капиталом – 2018». По итогам премии «БРЕНД ГОДА» 2017-2019 карта рассрочки «Халва» удостоена звания бренда-лидера в категории «Карты рассрочки». Свежие новости от МТБанка – в официальных группах в Facebook,ВКонтакте и Instagram, а также в Telegram.