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Скажите ДА жизни в свое удовольствие с бесплатной картой для пенсионеров ДЛЯ СЕБЯ от МТБанка

15.04.2020 13:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Скажите «ДА» жизни в свое удовольствие с бесплатной картой для пенсионеров «ДЛЯ СЕБЯ» от МТБанка

Линейка платежных карт МТБанка пополнилась абсолютно новым для банка продуктом – картой «ДЛЯ СЕБЯ». Она прекрасно подходит людям, которые только вступили в пенсионный возраст и хотят сделать привычную жизнь новой, перезагрузить ее с учетом новых потребностей. Карта «ДЛЯ СЕБЯ» – свежий и смелый взгляд от банка с такой же философией и подходом на этот важный этап жизни. Карта выпускается бесплатно. Возможен заказ с доставкой на дом курьером. Оформить карту можно по звонку в контакт-центр банка.

«Наш банк всегда стремится предоставить клиентам сервисы и продукты под любые потребности и запросы. Сегодня все больше современных пенсионеров хотят быть активными, свободно делать то, что им нравится, и жить в свое удовольствие. Так появилась карта с говорящим названием «ДЛЯ СЕБЯ», с которой не будет дополнительных расходов на выпуск карты или комиссии за снятие наличных в любых банкоматах страны. С этой картой легко получить любые пенсионные отчисления, по ней практически мгновенно можно отправить деньги или оплатить коммунальные услуги и даже получить дополнительный доход за эти расчеты. А свободное время потратить с пользой и удовольствием для себя и своих увлечений», – рассказал директор по розничному бизнесу Никита Козырев.

Преимущества новой карты для пенсионеров «ДЛЯ СЕБЯ» от МТБанка:

  • 0 рублей за оформление. Выпуск и обслуживание карты бесплатные на протяжении всего срока действия карты.
  • 1% мани-бэк за любые расчеты. Платеж, совершенный в магазине или в интернете, будет превращаться в дополнительный доход. Мани-бэк также будет начисляться на коммунальные платежи и платежи за мобильную связь в ЕРИП в устройствах МТБанка. Банк вернет 1% от итоговой суммы расходов по карте и зачислит на счет клиента не позднее 5 рабочего дня следующего месяца.
  • Снятие наличных в любых банкоматах по всей Беларуси без комиссии. С картой «ДЛЯ СЕБЯ» банкомат любого белорусского банка выдаст нужную сумму без дополнительных платежей.
  • Абсолютная безопасность. Платежная карта МТБанка обладает несколькими степенями защиты. Все операции на сумму от 20 рублей необходимо подтверждать пин-кодом, а платежи в интернете защищены по технологии 3D-Secure, которая предполагает отправку вам смс для завершения оплаты.
  • Дополнительные сервисы. Как и любая карта МТБанка, «ДЛЯ СЕБЯ» открывает доступ к современным сервисам, которыми клиент может пользоваться совершенно бесплатно: мобильный и интернет-банкинг для осуществления любых платежей, сервис онлайн-переводов perevod.mtbank.by и приложение Denegram, которые позволяют отправлять деньги по всей Беларуси, а также в 61 страну.

Карта «ДЛЯ СЕБЯ» выпускается на 3 года и привязана к банковскому счету в белорусских рублях, что удобно для начисления пенсионных выплат и пособий. По желанию клиента к основной карте могут быть выпущены 2 дополнительные. Одну карту клиент может использовать сам, дополнительные карты – для удобства передать супругу/супруге или детям. Тем, кто предпочитает комфорт премиальных карт или не хочет изменять золотому стандарту сервиса, можно будет выпустить основную и дополнительные карты «ДЛЯ СЕБЯ» категории Visa Gold. Узнать больше о новой карте можно, позвонив по единому для всех мобильных операторов номеру 509 99 99.

О МТБанке:

ЗАО «МТБанк» является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц вне зависимости от размера бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Входит в пятерку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. По результатам конкурса «Банк года-2018» МТБанк стал победителем в номинации «Банк года 2018: Лучший среди средних», а также завоевал 1-ое место в номинации «Банк с национальным капиталом – 2018». По итогам премии «БРЕНД ГОДА» 2017-2019 карта рассрочки «Халва» удостоена звания бренда-лидера в категории «Карты рассрочки». Свежие новости от МТБанка – в официальных группах в Facebook,ВКонтакте и Instagram, а также в Telegram.

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