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Звоните, а не приходите. Редакция «Воранаўскай газеты» меняет способ приема объявлений

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


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Редакция «Воранаўскай газеты» сообщает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно только

— по телефонам: 4-14-71, 8-033-310-03-77 (Viber);

— по электронной почте voronovo77@ yandex.by.

Оплату можно произвести через Интернет-банкинг, либо в РКЦ ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», либо в любом почтовом отделении.

 
 
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Уважаемые рекламодатели! Редакция «Воранаўскай газеты» сообщает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно...
 
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