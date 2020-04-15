|
Звоните, а не приходите. Редакция «Воранаўскай газеты» меняет способ приема объявлений
15.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые рекламодатели!
Редакция «Воранаўскай газеты» сообщает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно только
— по телефонам: 4-14-71, 8-033-310-03-77 (Viber);
— по электронной почте voronovo77@ yandex.by.
Оплату можно произвести через Интернет-банкинг, либо в РКЦ ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», либо в любом почтовом отделении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые рекламодатели! Редакция «Воранаўскай газеты» сообщает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)