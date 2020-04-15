«Уволился со скандалом, а потом подал в суд». Что делать компании, на которой решил нажиться сотрудник

Источник материала: Tut.by

За советом адвоката к нам часто обращаются не только частные лица, но и представители организаций. Что делать, если бывший сотрудник решил подставить компанию и заработать на ней денег в трудное экономическое время, рассказывает адвокат.

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— Я бухгалтер фирмы, пишу вам в надежде, что помогаете не только работникам, но и организациям.

У нас проблема с бывшим сотрудником. Он сначала некрасиво уволился, со скандалом, а теперь еще и подал на нас в суд. Некрасивое увольнение прямого отношения к делу не имеет, просто характеризует его как не самого порядочного человека. Но об этом писать подробно не стоит, чтобы он, не дай бог, не узнал себя и не затаскал по судам еще и по этой причине — он из тех, кто точно таким займется.

Что касается самого судебного дела. Официально наш работник уволился по соглашению сторон. В последний рабочий день он на работу не выходил именно по тем причинам, о которых я не хотела бы писать.

Дальше: у нас в организации на самом деле всегда были проблемы со сроками выплаты зарплат — особенности технологического процесса. К тому же невозможно было выплатить этому увольняющемуся все суммы внезапно, то есть не в те сроки, на которые мы обычно рассчитываем. Поэтому окончательный расчет мы ему и правда какое-то время не проводили.

В день увольнения встал еще вопрос про трудовую книжку. У одной нашей сотрудницы дочка работает юристом — она подсказала, что в последний день ему нужно отправить приглашение явиться за трудовой. Мы так и сделали. Он наше письмо получил, нам пришло извещение, но за книжкой так и не пришел.

Он вообще исчез, и в следующий раз мы про него услышали, когда иск от суда получили. В иске этот наш бывший работник просит взыскать с нас окончательный расчет и еще неустойки за задержку окончательного расчета и выдачи трудовой книжки. Мы считаем, что он нас шантажирует.

Суд у нас не первый, знаем, какой госпошлиной это может грозить. Поэтому мы сразу, как получили иск, отправили этому нашему бывшему работнику на карточку хотя бы то, с чем точно нет смысла спорить — окончательный расчет. А дальше, если честно, не знаем как поступить.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Хотели отправить ему трудовую книжку по почте, но пока боимся — вдруг потеряется? Или он скажет, что потерялась. С него не убудет. Ну и главный вопрос — по штрафам. Суммы набежали немаленькие, платить их, если мы не должны этого делать — не хочется, а с учетом того, с кем мы имеем дело, — дважды не хочется идти у него на поводу. Но дожидаться решения суда с госпошлиной тоже не хотим, потому что сейчас на счету каждая копейка. Сможете нам что-то посоветовать?

Комментарий адвоката:

Татьяна СемешкоАдвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»

— Ваше обращение касается двух блоков вопросов: окончательного расчета и выдачи трудовой книжки работнику при увольнении. Важно помнить, что каждый из них имеет свое правовое регулирование и особенности применения на практике. Давайте разбираться.

Блок первый, касающийся окончательного расчета при увольнении.

Следует знать: на основании ч.1 ст. 77 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь) при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему от нанимателя на день увольнения, производятся не позднее дня увольнения (исключение — выплаты, установленные системами оплаты труда, размер которых определяется по результатам работы за месяц или иной отчетный период).

Обратите особое внимание: если, как в вашем случае, работник в день увольнения не работал, то все причитающиеся ему от нанимателя на день увольнения выплаты должны быть произведены не позднее дня, следующего за днем предъявления работником требования о расчете (ч.1 ст. 77 ТК Республики Беларусь).

Важно: при нарушении по вине нанимателя сроков проведения окончательного расчета при увольнении, работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день задержки выплаты причитающихся сумм, а в случае невыплаты части суммы — пропорционально невыплаченным при расчете денежным суммам (ст. 78 ТК Республики Беларусь).





Из обращения усматривается, что в последний рабочий день работник не работал. В последующий период времени требование о расчете он организации не предъявлял. На организацию, в свою очередь, не возложена обязанность информировать работника о необходимости явиться для получения окончательного расчета.

При таких обстоятельствах иск работника в части требования о взыскании с нанимателя среднего заработка за каждый день задержки выплаты причитающихся ему при увольнении сумм представляется незаконным и необоснованным.

Блок второй, касающийся выдачи трудовой книжки.

Следует знать: согласно ч.6 ст. 50 ТК Республики Беларусь, при увольнении работника трудовая книжка выдается ему в день увольнения (в последний день работы).

Обратите внимание: за задержку выдачи трудовой книжки по вине нанимателя действующим законодательством предусмотрена ответственность. Так, в ст. 79 ТК Республики Беларусь закреплено, что в этом случае работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула, и дата увольнения при этом изменяется на день выдачи трудовой книжки.

Принципиально важно: в случае отсутствия работника в день увольнения либо его отказа от получения трудовой книжки, нанимателем в этот же день направляется письмо о необходимости явиться за получением трудовой. Это письмо обязательно должно быть заказным и отправляться с уведомлением о вручении (п. 74 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 40 от 16.06.2014 года).

Из обращения ясно, что в последний рабочий день работнику было направлено требуемое извещение о необходимости явиться за получением трудовой книжки. Извещение работник получил, и у организации есть тому документальное подтверждение. До настоящего времени работник за получением трудовой книжки не явился. Следовательно, в этом случае вина нанимателя в задержке выдачи трудовой книжки отсутствует. При таких обстоятельствах иск работника о взыскании с нанимателя среднего заработка за каждый день указанной задержки представляется незаконным и необоснованным.

Мой личный совет: как уже было указано выше, ответственность нанимателя и за задержку окончательного расчета при увольнении, и за задержку выдачи трудовой книжки наступает только при наличии в этом вины самого нанимателя. Из изложенной вами информации следует, что наниматель действующее законодательство не нарушил. Именно на этом ответчику, то есть нанимателю, следует строить свою позицию по этому трудовому спору.

Я неоднократно отмечала, что мой адвокатский опыт свидетельствует о том, что свою позицию по делу стороне ответчика лучше излагать в письменном виде. В этом случае организации целесообразно подготовить письменные возражения против иска работника. К возражениям следует приобщить подтверждающие позицию письменные доказательства (в частности — копии документов о направлении и получении извещения о необходимости явиться за получением трудовой книжки, а также документы, подтверждающие тот факт, что после получения иска организацией был произведен окончательный расчет с работником).

Следует знать: в соответствии с п. 74 вышеуказанной Инструкции, нанимателю следует отправлять работнику трудовую книжку по почте только при наличии письменного заявления самого работника об этом и по указанному им в заявлении адресу. Для тех, кто оказался в схожей ситуации, отмечу, что установленный срок для выполнения подобного требования работника — не позднее следующего дня после получения соответствующего заявления.

В вашем же случае исходя из вышеуказанного положения законодательства трудовую книжку работника не следует направлять ему по почте. Рекомендую уполномоченному лицу организации, которое будет представлять ее интересы в суде, взять трудовую книжку работника с собой в суд и вручить ее истцу прямо в ходе судебного заседания, исключив тем самым любые возможные выдумки со стороны работника.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, юридическое обоснование позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.