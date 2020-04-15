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И "Тур де Франс" переносится из-за коронавируса

15.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самая известная велосипедная гонка мира «Тур де Франс», которая более 100 лет проходит на территории Франции, будет перенесена.

Это стало известно после третьего обращения к согражданам Эммануэля Макрона, в котором президент Франции озвучил запрет на проведение массовых собраний на территории страны до 15 июля.

Спортивная организация Амори, которая уже больше полувека является организатором «Тур де Франс», подтвердила отмену гонки в обычные сроки и уже ведет переговоры насчет альтернативных дат. 

Возможность отмены гонки организаторы будут рассматривать в самую последнюю очередь. За всю историю французскую велогонку отменяли исключительно во время мировых войн.

Старт самой престижной велогонки мира, которая в этом году должна пройти в 107-й раз, был запланирован на 27 июня. Соревнования должны были начаться в Ницце, чтобы 19 июля завершиться традиционным финишем на Елисейских полях в Париже. 

Столь ранние сроки проведения главной велогонки сезона были связаны с Олимпийскими играми в Токио, во время которых уже 25 июля планировалось разыграть первые медали в соревнованиях велосипедистов.
 
 
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Самая известная велосипедная гонка мира «Тур де Франс», которая более 100 лет проходит на территории Франции, будет перенесена.
 
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