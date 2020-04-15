Это стало известно после третьего обращения к согражданам Эммануэля Макрона, в котором президент Франции озвучил запрет на проведение массовых собраний на территории страны до 15 июля.





Спортивная организация Амори, которая уже больше полувека является организатором «Тур де Франс», подтвердила отмену гонки в обычные сроки и уже ведет переговоры насчет альтернативных дат.





Возможность отмены гонки организаторы будут рассматривать в самую последнюю очередь. За всю историю французскую велогонку отменяли исключительно во время мировых войн.





Старт самой престижной велогонки мира, которая в этом году должна пройти в 107-й раз, был запланирован на 27 июня. Соревнования должны были начаться в Ницце, чтобы 19 июля завершиться традиционным финишем на Елисейских полях в Париже.





Столь ранние сроки проведения главной велогонки сезона были связаны с Олимпийскими играми в Токио, во время которых уже 25 июля планировалось разыграть первые медали в соревнованиях велосипедистов.