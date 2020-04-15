Песков ответил Лукашенко на вопрос о гибкой цене на газ

Источник материала: Ежедневник

Вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вопрос для переговоров на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться", – сказал представитель Кремля.

Лукашенко во вторник на саммите ЕАЭС заявил, что пока страны Союза не вышли на общие энергетические рынки, и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой, адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос, передает ТАСС.