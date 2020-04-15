В частном предприятии «Веранова» решили: «Время шить маски»

Источник материала: Вороновская газета





Средства индивидуальной защиты в условиях пандемии производят как крупные предприятия белорусского легпрома, так и небольшие швейные производства. Частично перепрофилировалось и частное предприятие «Веранова», специализирующееся на пошиве женского белья.

— Идея пошива защитных масок возникла не сиюминутно, мы прорабатывали этот вопрос ранее, — говорит директор ЧПТУП «Веранова» Виолетта Лукашун. — Однако для производства медицинских масок требуется соответствующая документация, поэтому воплощение ее в жизнь пришлось отложить. К обсуждению назревшего вопроса с пошивом масок пришлось вернуться из-за частых обращений организаций и представителей исполнительной власти района. Мы изучили возможных поставщиков сырья, определили, по какой схеме декларирования или сертифицирования оформлять данную продукцию, разработали техпроцесс — и принялись за дело. Всю подготовительную работу мы проделали за три дня.







Индивидуальные повязки для лица пополнили ассортимент продукции «Веранова». В основном заявки на маски поступают от сельхозпредприятий, школ и других организаций района. Первая заказная партия — 3200 штук в двух цветах. Производ-ственные мощности будут зависеть от поступающих заявок. Из-за большого спроса производство уже организовали в две смены.

— У нас 15 универсальных швейных машин, которые могут производить операции по пошиву бытовых повязок, — поясняет Виолетта Яновна. — Производство основной продукции пока остановлено. Сбыта ее на сегодняшний день нет, поэтому временно полностью перешли на пошив так необходимых теперь защитных средств. При полной загрузке данного производства планируем шить 5 000 масок в сутки.







Отпускная оптовая цена без НДС одной двухслойной текстильной маски составляет 2 рубля. Внутренний слой — трикотажный (100%-й хлопок), внешний — из текстиля белорусского производства (вискоза, полиэстер), подходящего под выпуск данной продукции. Цена может варьировать в зависимости от индивидуального заказа, например, при изменении конструкции или слойности повязки. Отпуск оптовой партии может быть только по безналичному расчету и по предварительной заявке.

И в конце хочу заметить, что эта история не только про перепрофилирование и бизнес, это яркий пример кооперации и взаимопомощи в непростых условиях.







Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.