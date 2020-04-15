Футболистки могли контактировать с зараженными. Женский чемпионат по футболу отложен

Источник материала: Tut.by

АБФФ решила отложить старт чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года, первый тур которого должен был пройти с 16 по 18 апреля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Данное решение принято в связи с тем, что «несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19». О новой дате начала первенства сообщат дополнительно.

Добавим, что чемпионат по футболу среди мужчин в Высшей лиге продолжается. Более того, на этой неделе стартуют мужские первенства в Первой и Второй лигах.