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Футболистки могли контактировать с зараженными. Женский чемпионат по футболу отложен
Источник материала: Tut.by
АБФФ
Данное решение принято в связи с тем, что «несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19». О новой дате начала первенства сообщат дополнительно.
Добавим, что чемпионат по футболу среди мужчин в Высшей лиге продолжается. Более того, на этой неделе стартуют мужские первенства в Первой и Второй лигах.
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Первый тур должен был пройти в период с 16 по 18 апреля.
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