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Всемирный банк даст нам 90 млн евро для борьбы с COVID-19

15.04.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь договорилась со Всемирным банком о выделении займа на 90 млн евро для противодействия распространению COVID-19, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минфина страны.

"Со Всемирным банком достигнута договоренность о выделении займа на сумму 90 млн евро. Средства будут направлены на закупку необходимых организациям здравоохранения медицинских препаратов, товаров и оборудования,", - сказал представитель пресс-службы.

"В настоящее время все технические консультации по данному проекту завершены. В Республике Беларусь проходят внутригосударственные процедуры необходимые для подписания соответствующего кредитного соглашения. Их завершение мы ожидаем в самое ближайшее время", - отметил представитель пресс-службы.
 
 
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Беларусь договорилась со Всемирным банком о выделении займа на 90 млн евро для противодействия распространению COVID-19, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в...
 
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