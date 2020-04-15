ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зараженным коронавирусом жителям региона России наденут браслеты для слежки

15.04.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти Мурманской области выделят 1,479 миллиона российских рублей (чуть больше 20 тысяч долларов) на закупку технических средств, которые позволят отслеживать местоположение больных COVID-19, проходящих лечение на дому. Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства, пишет РБК.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

Как следует из постановления, средства будут потрачены на создание системы «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому». Отчитаться об использовании средств министерство цифрового развития области должно до 1 декабря 2020 года.

Министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова пояснила РБК, что в регионе планируют переходить на лечение COVID-19 в легкой форме на дому, поскольку у большинства заболевших нет тяжелых симптомов. «При такой системе необходима четкая уверенность в том, что население будет в безопасности и контакт с заболевшим человеком будет исключен, — это важно и для окружающих, и для самого инфицированного. Ведь перестроиться на новый режим жизни непросто, и человек может непреднамеренно выйти из дома, рискуя быть привлеченным в том числе и к уголовной ответственности», — объяснила она.

Для того чтобы контролировать соблюдение карантина, будут закуплены специальные трекеры. Кондаурова подчеркнула, что их ношение для больных будет опциональным. «Мы предлагаем человеку остаться лечиться дома и использовать электронный браслет или же быть госпитализированным в больницу, чтобы проходить лечение под наблюдением врачей», — объяснила она.

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, как передает РИА «Новости», посчитал, что инициативу мурманских властей нужно подвергнуть юридической экспертизе, и отметил, что с этической точки зрения она выглядит некрасиво. «Все-таки изоляция, тем более самоизоляция, это не домашний арест. Тут можно далеко зайти», — сказал он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правительстве региона заявили, что так больных спасают от риска уголовной ответственности
 
Новости дня
Новости разные
 
«Приёмная кампания чуть позже начнётся». БНТУ проведёт онлайн дни открытых дверей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика