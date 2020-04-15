Зараженным коронавирусом жителям региона России наденут браслеты для слежки

Источник материала: Tut.by

Власти Мурманской области выделят 1,479 миллиона российских рублей (чуть больше 20 тысяч долларов) на закупку технических средств, которые позволят отслеживать местоположение больных COVID-19, проходящих лечение на дому. Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства, пишет РБК .



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Как следует из постановления, средства будут потрачены на создание системы «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому». Отчитаться об использовании средств министерство цифрового развития области должно до 1 декабря 2020 года.

Министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова пояснила РБК, что в регионе планируют переходить на лечение COVID-19 в легкой форме на дому, поскольку у большинства заболевших нет тяжелых симптомов. «При такой системе необходима четкая уверенность в том, что население будет в безопасности и контакт с заболевшим человеком будет исключен, — это важно и для окружающих, и для самого инфицированного. Ведь перестроиться на новый режим жизни непросто, и человек может непреднамеренно выйти из дома, рискуя быть привлеченным в том числе и к уголовной ответственности», — объяснила она.

Для того чтобы контролировать соблюдение карантина, будут закуплены специальные трекеры. Кондаурова подчеркнула, что их ношение для больных будет опциональным. «Мы предлагаем человеку остаться лечиться дома и использовать электронный браслет или же быть госпитализированным в больницу, чтобы проходить лечение под наблюдением врачей», — объяснила она.

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, как передает РИА «Новости», посчитал, что инициативу мурманских властей нужно подвергнуть юридической экспертизе, и отметил, что с этической точки зрения она выглядит некрасиво. «Все-таки изоляция, тем более самоизоляция, это не домашний арест. Тут можно далеко зайти», — сказал он.