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Цены на популярные овощи и фрукты в Беларуси начинают снижаться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цены на фрукты и овощи, ставшие в последнее время буквально хайповыми, такие как лимоны, чеснок или имбирь, могут аномально сильно отличаться у разных торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последний мониторинг показал, что разница составляет 50-70 %. То есть при неудачном выборе магазина покупатель рискует переплатить в полтора раза.
Правда, есть и позитивная тенденция. Многие торговые сети, где цены взлетели особенно заметно, начали их снижать. К примеру, стоимость лимонов почти у всех уже опустилась ниже 9 рублей за килограмм.
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Новости Беларуси. Цены на фрукты и овощи, ставшие в последнее время буквально хайповыми, такие как лимоны, чеснок или имбирь, могут аномально сильно отличаться у...
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