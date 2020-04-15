Цены на популярные овощи и фрукты в Беларуси начинают снижаться

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цены на фрукты и овощи, ставшие в последнее время буквально хайповыми, такие как лимоны, чеснок или имбирь, могут аномально сильно отличаться у разных торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Последний мониторинг показал, что разница составляет 50-70 %. То есть при неудачном выборе магазина покупатель рискует переплатить в полтора раза.









Правда, есть и позитивная тенденция. Многие торговые сети, где цены взлетели особенно заметно, начали их снижать. К примеру, стоимость лимонов почти у всех уже опустилась ниже 9 рублей за килограмм.