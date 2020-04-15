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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на 18-летнего студента Разбой и похищение - все ради наживы. Российские полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на 18-летнего студента. Все произошло, можно сказать, в...

Разбой и похищение - все ради наживы. Российские полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на 18-летнего студента. Все произошло, можно сказать, в центре Москвы. К молодому человеку подошли двое незнакомцев, достали ножи и потребовали отдать им наличные и мобильный телефон. Без лишних слов парень повиновался, но налетчикам этого показалось мало. Следующий шаг стал крайним - злоумышленники затолкали жертву в такси и уехали.Что еще было нужно разбойникам, расскажетЭто кадры задержания подозреваемого в разбойном нападении и похищении человека. Взяли его бойцы СОБРа в арендованной квартире в Москве. Известно, что мужчина работал на пару с товарищем. Сообщник еще в розыске. Жертвой налета стал 18-летний студент.Было ли это нападение спланированным или парень просто оказался не в то время и не в том месте? Ответ на этот вопрос ищут правоохранители. Все произошло практически в центре Москвы. Район Китай-город - достаточно людное место. И все же сей факт злоумышленников не остановил. Сначала напарники, угрожая ножами, потребовали у юноши отдать мобильный телефон и наличные. Потестив гаджет, подельники увидели, что на банковском счету парня достаточно крупная сумма. Жертву затолкали в такси.Спустя час попыток сообщникам все же удалось обналичить финансы, после чего они скрылись. А жертва нападения отправилась в полицию писать заявление. Какова сумма ущерба, не уточняется. Неизвестно также вернули ли студенту его деньги и телефон. Возможно, внести ясность в эти моменты поможет задержание второго подозреваемого.